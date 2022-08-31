Gamze Akkuş İlgezdi: "Barış Uğruna Mücadele Ederek Acı Çekmek, Şiddet Sarmalına Ses Çıkarmayarak Suça Ortak Olmaktan Onurlu Bir Davranıştır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla; "En kötü barış en haklı savaştan daha iyidir demiş Çiçero. Barış uğruna mücadele ederek acı çekmek, şiddet sarmalına ses çıkarmayarak suça ortak olmaktan kuşkusuz ki onurlu bir davranıştır" mesajını paylaştı.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. Akkuş İlgezdi, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nün, ülkeye ve tüm dünyaya barış getirmesi temennisinde bulundu.

Akkuş İlgezdi, yayınladığı mesajında; "En kötü barış en haklı savaştan daha iyidir demiş Çiçero. Barış uğruna mücadele ederek acı çekmek, şiddet sarmalına ses çıkarmayarak suça ortak olmaktan kuşkusuz ki onurlu bir davranıştır. Barışın en güzel şiir olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Barış için haykırmaya devam edeceğiz. Çünkü bizler ve tüm dünya için başka çıkar yol yok. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nün her karış toprağımıza ve tüm dünyaya barış getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Ayrıca yazılı açıklama da yapan Akkuş İlgezdi, şunları kaydetti:

"1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ'NDE ÜLKEMDE TABLO KARANLIK: İnsan onurunu yücelten, toplumu kucaklayan, insan haklarını kökleştiren bütün demokratik kazanımların yolu barıştan geçer. Oysa bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde ülkemde tablo karanlık. Hak ihlallerini normalleştiren şahsım hükümetinin baskı düzeni, kadın cinayetlerini yaygınlaştırdı. Çocuk istismarını meşrulaştırdı. Toplumu birleştirmek yerine ayrıştırdı. Gençlerin hayallerini, emekçilerin alın terini, emeklinin kalan günlerini çaldı. İfade özgürlüğünü demir parmaklılara hapsetti.

BİR TOPLUMDA BARIŞ İSTİYORSAK, ÖNCE ADALETİ SONRA HUZURU İNŞA ETMELİYİZ: Toplumsal huzurun başı sevgidir. Bu ülkede sahnede söylediği söz yüzünden bir sanatçı tutuklandı, bir suç örgütü liderinin ihbar, itiraf ve ifşa niteliği taşıyan yolsuzluklar zincirine soruşturma bile açılmadı. Bu ülkede güvenlik asayiş gibi türlü bahanelerle birçok sanatçımızın konseri iptal edildi. Yine aynı asayişten sorumlu olanlar, milyonlarca kadının, can güvenliğini sağlayamadı. Konser iptal ederek korudukları asayiş ne yazık ki kadınlarımızı koruyamadı. Sanatçı toplumsal birliğin, huzurun ve barış düzeninin oluşmasında önemli bir harçtır. Mevcut iktidarın, sanatçılar üzerinden toplumsal gerginlik yaratmaya çalıştığının farkındayız. Bir toplumda barış istiyorsak, önce adaleti sonra huzuru inşa etmeliyiz.

HELAL KAZANCINIZA GÖZ DİKEN 5'Lİ ÇETEYİ KORUDU: Türkiye'yi açık cezaevine çeviren bu zorba rejim; milli iradeyi tek bir kişinin keyfine teslim etti. Helal kazancınıza göz diken 5'li çeteyi korudu. Yoksuldan değil, israftan yana oldu. Ancak yolun sonuna geldiler. Şimdi Türkiye'nin tan vakti. Gün doğuyor, umut yeşeriyor. Sözümüz var: Güneşin sofrasını kuracağız. Bu sofrada barışın türküsünü birlikte söyleyeceğiz. Sefaleti ve yoksulluğu bitirmiş, refahı paylaşan; kutuplaşmaya son vermiş, barış içinde kucaklaşan; korkudan uzak, huzur içinde yaşayan; adaleti, hakkı ve hukuku hakim kılmış, eşit bir toplumu, onurlu bir geleceği birlikte inşa edeceğiz."