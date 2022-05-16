CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, PM gündemine ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, PM gündemine ilişkin açıklama yaptı

16.05.2022 16:03

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Sığınmacıların, ülkelerine barış içinde geri dönüşleri için gerekli koşulları sağlayacağız. Bu süreçte halkımızın tertemiz alnına ırkçılık lekesini asla sürdürmeyeceğiz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Sığınmacıların, ülkelerine barış içinde geri dönüşleri için gerekli koşulları sağlayacağız. Bu süreçte halkımızın tertemiz alnına ırkçılık lekesini asla sürdürmeyeceğiz." dedi.

CHP Parti Meclisi (PM), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Öztrak, PM gündemiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin karanlık bir dönemden geçtiğini ve sorunlar yumağıyla karşı karşıya olduğunu savundu.

"Bu sorunların yarattığı ekonomik ve toplumsal yıkımın sorumlusu Erdoğan'dır." diyen Öztrak, inanç ve azimle bu sorunları aşmaya kararlı olduklarını söyledi.

Faik Öztrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Partimizin İstanbul İl Başkanının uğradığı haksızlığın muhatabı sadece partimiz değil, demokrasi özlemi içinde olan tüm Türkiye'dir. Koltuğunu korumak ve iktidarını sürdürmek için mafyadan, çetelerden, paramiliter örgütlerden medet umanların bu ülkeye ve insanımıza verebileceği hiçbir şey yoktur. Halkımızın şunu çok iyi bilmesini isteriz, her türlü karanlık odağa, mafyaya, çetelere, paramiliter yapılara karşı verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu karanlık düzeni, demokratik yollarla değiştireceğiz.

Gelecek seçimlere gölge düşürecek, seçim güvenliğini sarsacak her türlü girişimin önüne geçeceğiz. Seçim güvenliğini ne pahasına olursa olsun sağlayacağız. Halkımızla beraber otoriter saray yönetimine sandıkta son vereceğiz. Öte yandan ülkemizin düzensiz göç sorununu en geç iki yıl içerisinde, barış içinde çözeceğiz. Sınır güvenliğimizi yeniden tesis edeceğiz. Sığınmacıların, ülkelerine barış içinde geri dönüşleri için gerekli koşulları sağlayacağız. Bu süreçte halkımızın tertemiz alnına ırkçılık lekesini asla sürdürmeyeceğiz."

"Milletin Sesi" mitingi 21 Mayıs'ta İstanbul'da

Siyasi ve ekonomik tercihlerini halktan yana kullanacaklarını ifade eden Öztrak, hak temelli sosyal devleti inşa edeceklerini söyledi.

Milletin uğradığı zararları telafi edeceklerini, liyakatli kadrolarla halkın sorunlarının çözüme kavuştuğu bir düzen kuracaklarını dile getiren Öztrak, adaleti, eşitliği, özgürlüğü, huzuru ve barışı Türkiye'ye getireceklerini kaydetti.

Öztrak, "Milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Bu sesi büyütmek için 21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da saat 18.00'de Maltepe Meydanı'nda yapacağımız 'Milletin Sesi' mitingimizde milletimizle bir kez daha buluşuyoruz." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, PM gündemine ilişkin açıklama yaptı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, PM gündemine ilişkin açıklama yaptı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, PM gündemine ilişkin açıklama yaptı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, PM gündemine ilişkin açıklama yaptı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, PM gündemine ilişkin açıklama yaptı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, PM gündemine ilişkin açıklama yaptı

YORUMLAR
500
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından SADAT yetkilileri açıklama yaptı: Tazminat davası açılacaktır CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından SADAT yetkilileri açıklama yaptı: Tazminat davası açılacaktır Son dakika haber | Isı yalıtım fabrikasındaki yangına ilişkin Vali Canbolat ve Başkan Aktaş'tan açıklama Son dakika haber | Isı yalıtım fabrikasındaki yangına ilişkin Vali Canbolat ve Başkan Aktaş'tan açıklama

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, PM gündemine ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika


Son Dakika
21:17 Mansur Yavaş, Kürt seçmenin oyunu alabilir mi? Akıllara 2019 yerel seçimleri geldi
21:15 Kan donduran olay! Başından silahla vurulmuş ve eli kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu
20:50 Gol attı ama sevincini yaşamadı! Yunus Akgün, 10 gün sonra Galatasaray'a geri dönecek
20:36 Ülkemizde 16 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, bin 254 yeni vaka tespit edildi
20:34 30 yılın ardından ilk kadın isim! Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu
20:19 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yapacakları ziyarete tepki gösterdi: Boşuna yorulmasınlar
20:15 Yorumcu Önder Özen açıkladı! İşte Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'la ilgili şaşırtan gerçek
19:53 Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın sır ölümü hakkında soruşturma başlatıldı
19:19 İkna etmeyi başardılar! Altay'ın yeni başkanı Mustafa Denizli oluyor!
18:57 Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 21:55:40. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, PM gündemine ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement