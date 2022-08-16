CHP'li Öztrak: İndirim yapacaksanız, doğru düzgün yapın - Son Dakika
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CHP'li Öztrak: İndirim yapacaksanız, doğru düzgün yapın

16.08.2022 10:34
CHP'li Öztrak: İndirim yapacaksanız, doğru düzgün yapın

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bugün yapıla yapıla 20, 30 kuruşluk indirim yapılmış.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bugün yapıla yapıla 20, 30 kuruşluk indirim yapılmış. İndirim yapacaksanız doğru düzgün yapın" dedi.

CHP'li Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gündemine dair açıklamalarda bulundu. Öztrak, CHP olarak AK Parti'nin yaş gününü kutladıklarını belirttikten sonra, ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulundu. İptal edilen Zeytinli Rock Festivali'ne ilişkin konuşan Öztrak, "2005'ten bu yana yapılan festivali gençlerimize neden çok gördünüz? Gülüp eğlenmeyi bu ülkenin gençlerimize haram görüyorsunuz. Biz bu ülkenin gençleri ile birlikte tüm yasakları kaldırıp atacağız. Bu ülkenin kaybolan neşesini, çalınan enerjisini hep beraber geri getireceğiz" ifadelerini kullandı.

'MALİYET 100 MİLYAR TL'Yİ GEÇMİŞ'

Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabına eleştiri getiren Öztrak, şöyle konuştu:

"Bugün temmuz bütçe sonuçları açıklandı. Nebati Bakan, 'en kötü senaryoda bile kur korumalı mevduatın hazineye tek kuruş yükü olmayacak' diyordu. Ama sadece son 1 ayda, temmuz ayında kur korumalı mevduat için bütçeden yapılan ödeme 23 milyar 361 milyon oldu. Kur korumalı mevduat için 7 ayda ödenen toplam para ise 60 milyar 597 milyon liraya ulaştı. Bir de şirketlere tatlandırıcı olsun diye tahsilinden vazgeçilen 10 milyar 200 milyon liralık vergi alacağı var. Bunu da eklerseniz bu ucube uygulamanın bütçeye sadece birkaç aydaki yükü 70 milyar 797 milyon lirayı buldu. Ne demişlerdi; 'Milletin cebinden bir kuruş para çıkmayacak.' Bir de Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduat için şirketlere ödediği faizler var, bunları da eklerseniz o zaman maliyet 100 milyar TL'yi geçmiş olur. Ama Nebati Bakan sıkılmadan, 'Kur korumalı mevduatı eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum' diyor. Dünyanın neresinde fakir, fukaranın ödediği vergiler ile bu büyüklükte bir para belli, küçük, dar bir kesime aktarılır? Bu hak mıdır, reva mıdır?"

'20- 30 KURUŞLUK İNDİRİM YAPILMIŞ'

Öztrak, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki indirime ilişkin ise "Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bugün yapıla yapıla 20- 30 kuruşluk indirim yapılmış, indirim yapacaksanız doğru düzgün yapın. Mutfaklar yangın yerine dönmüş. Dünyada gıda enflasyonunun en yüksek olduğu 4'üncü ülke Türkiye. Burada rakiplerimiz Lübnan, Zimbabve ve Venezuela. Ama Erdoğan ve onun Nebati Bakanı sorunların sebeplerine çare aramıyor. Şu maliyet artışlarını bir durdurun. Sorunun sebebi olanlar çözümü olamaz" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Togo Cumhuriyeti, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Öztrak: İndirim yapacaksanız, doğru düzgün yapın - Son Dakika

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