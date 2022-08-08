CHP lideri Kılıçdaroğlu, Aşura merasimine katıldı - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Aşura merasimine katıldı

08.08.2022 14:38
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Aşura merasimine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Aşura Matem Merasimi'ne katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Aşura Matem Merasimi'ne katıldı.

Küçükçekmece Yahya Beyatlı Kültür Merkezi'nde Aşura Matem Merasim'i düzenlendi. Programa, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz'ün yanı sıra milletvekilleri, birçok belediye başkaları, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum temsilcileri katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlarken, Kur'an- Kerim okundu. Ardından programda Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz ve katılım gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri, milletvekilleri, İBB Başkanı İmamoğlu ve Bakan Yardımcısı Ergüneş, birer konuşma yaptı.

Programda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sevgili dostlarım, tüm farklılarımıza rağmen Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının şahadetlerinden duyduğumuz acı ve onların aziz hatıralarına beslediğimiz saygı bizi bugün burada buluşturdu. Kerbela'da yaşanan sevgili peygamberimizin vefatından yaklaşık yarım asır sonra çok sevdiği torunun katledilmesidir. Kerbela'nın bir diğer önemli boyutu bu katliamın bizzat sevgili peygamberimizin yolundan gittiğini savunanlarca gerçekleştirilmiş olmasıdır. Kerbela'da sadece Hz. Hüseyin'in ve 72 arkadaşının toprağa düşmüş cansız bedenlerini değil, katledilenler ve katledenlerin insani ve ahlaki tercihlerinin bir bütün olarak Kerbela'ya baktığımızda sevgili peygamberimizi bir muhayyel olarak görüyoruz. Çünkü Kerbela'da hak gelince yok olan batıl, yeniden uyandırılmış dinimizin, devletimizin temel ilke kabul ettiği ve en güzel örneklerini sevgili peygamberimizin sünnetinde gördüğümüz adalet yok sayılmıştır" dedi.

İslam dünyasında hoş görünün büyütülmesi gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Bir Müslümanın açlığı, esirliği, yoksulluğu, çaresizliği tüm Müslümanlığın açlığı, esirliği, yoksulluğu, çaresizliği demektir. Komşusu açken, tok yatmama ilkesi sadece beslenme ile bir durumun reddiyesi değildir. Bu reddiye bir Müslümanın her türden mağduriyetin, bir Müslümanın kör, sağır, dilsiz olmayacağını da bizlere anımsatır. Komşumuz açken, mağdurken susamayız. Haksızlık karşısında susup, dilsiz şeytan olmayı tercih edemeyiz. Hür şehit, haksızlık karşısında susup, dilsiz şeytan olmayı reddetmişti. Susmamalıyız ve İslam dünyasında öfkeyi değil hoşgörüyü büyütmeliyiz. Bunu başardığımızda Hz. Hüseyin'in hala akmaya devam eden kanını durdurabilir, onu huzura kavuşturabilir, Kerbela'daki hüznü dağıtabiliriz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kılıçdaroğlu Aşura Matem Merasimi'nde: Hz. Hüseyin'e ağlayanlardan olup Yezit gibi davrananlardan da değiliz Kılıçdaroğlu Aşura Matem Merasimi'nde: Hz. Hüseyin'e ağlayanlardan olup Yezit gibi davrananlardan da değiliz Bahçeli: Zillet ittifakı, PKK'nın istikametindedir Bahçeli: Zillet ittifakı, PKK'nın istikametindedir
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa CHP lideri Kılıçdaroğlu, Aşura merasimine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Aşura merasimine katıldı - Son Dakika
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