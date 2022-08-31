CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TEKNOFEST KARADENİZ ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TEKNOFEST KARADENİZ ziyaretinde konuştu Açıklaması

31.08.2022 20:24
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TEKNOFEST KARADENİZ ziyaretinde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye teknoloji alanında, özellikle savunma sanayi alanında güzel yatırımlar yapıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye teknoloji alanında, özellikle savunma sanayi alanında güzel yatırımlar yapıyor. Hepimizin de bu yatırımlara destek vermesi lazım, bu kadar basit bir şey." dedi.

Kılıçdaroğlu, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ'in düzenlendiği Samsun Çarşamba Havalimanı'nı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nu havalimanının VIP girişinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.

Ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Teknolojiye, bilime yatırım yapmak Türkiye için çok önemli. O alanda üniversitelerin başarı elde etmesi hepimize gurur verecek, bu kadar basit." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Sezgin Tanrıkulu'nun TEKNOFEST ile ilgili olumsuz açıklamaları vardı, siz neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bunları bırakın arkadaşlar. Burada önemli olan şu. Türkiye teknoloji alanında, özellikle savunma sanayi alanında güzel yatırımlar yapıyor. Hepimizin de bu yatırımlara destek vermesi lazım, bu kadar basit bir şey. Yani bu yatırımlara kalkıp da A partisi, B partisi ayrımı yapmak da yanlış. Sonuçta yapan bizim insanlarımız. Burada çalışanlar, üniversitelerde okuyan öğrenciler, bunlar da bizim evlatlarımız. Bizim evlatlarımızın yaptığı başarıları kim gölgelemek isteyebilir."

" İkitelli'deki eski atölyelerini ziyaret ettim"

Gazetecilerin haberi olmadan İstanbul İkitelli'de eski atölyelerini ziyaret ettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Bu işi getirip A partisi, B partisi şeklinde yaparsanız bu yanlış olur, bunun sürekliliğinin olması lazım. Süreklilik bizim açımızdan değerlidir." dedi.

Bakan Yardımcısı Kacır da Kılıçdaroğlu'na, Milli Teknoloji Hamlesi, Milli Kanatlar gösterisi, TEKNOFEST çalışmaları, Bayraktar TB2, Gökbey, diğer yerli ve milli teknoloji ile üretilen hava araçlarının yanı sıra Türkiye'deki teknoparklar ve girişimcilik ekosistemi hakkında bilgi verdi.

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 yıldır TEKNOFEST'e destek verdiğini, 3 Eylül Cumartesi günü de alanda olacağını aktardı.

T3 Vakfı ile ilgili iddialar

Öte yandan ziyaret sırasında bir gazeteci, Kılıçdaroğlu'na, "T3 Vakfıyla ilgili ortaya atılan iddia mahkeme kararıyla yalanlandı. Genel Başkan Yardımcınız bu iddiaları yapmıştı. T3 Vakfı şu an ziyaret ettiğiniz TEKNOFEST'i organize eden. İBB'den para aldığını iddia etmişti genel başkan yardımcınız. Mahkeme bunu yalanladı, ancak bir özür gelmedi." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Pardon nereden katılıyorsunuz?" dedi.

Gazetecinin, "Ben Yeni Şafak. Ortada bir vakfın İBB'den para aldığı iddiası vardı ancak yalanlandı." şeklindeki sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, "Mahkeme karar verdiyse ne diyeceksin? Yeni Şafak benden özür dilediği zaman ben gereğini yapacağım." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TEKNOFEST KARADENİZ ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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