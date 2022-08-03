Kılıçdaroğlu, Uludere'ye Gidiyor - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Uludere'ye Gidiyor

03.08.2022 15:54
Kılıçdaroğlu, Uludere'ye Gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Şırnak Uludere'ye gidecek. Kılıçdaroğlu, 2011 yılında hayatını kaybeden 34 kişinin aileleri ile görüşecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Şırnak Uludere'ye gidecek. Kılıçdaroğlu, 2011 yılında hayatını kaybeden 34 kişinin aileleri ile görüşecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Şırnak Uludere'ye gidecek. Öğlen saatlerinde Uludere'de olması planlanan Kılıçdaroğlu, 34 kişinin yakınlarıyla bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'nun öğlen saatlerinde açıklama yapması bekleniyor. Bu ziyarette CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na eşi Selvi Kılıçdaroğlu eşlik edecek.

ULUDERE'DE NE OLMUŞTU?

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde, 28 Aralık 2011'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 17'si çocuk 34 sivil hayatını kaybetmişti. Katliam olarak nitelendirilen olayla ilgili Ankara 'kasıt' olmadığını duyururken TSK da kaçakçılık için yasadışı yollardan Irak'a geçmeye çalışan köylülerin " PKK'lı sanılarak" vurulduğunu açıklamıştı. TBMM insan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde Uludere Alt Komisyonu kurulmuştu.

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Uludere'ye Gidiyor - Son Dakika

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