CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sağlıkçılara şiddet kabul edebileceğimiz bir şey değil" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sağlıkta şiddet yeni bir olay değil. Buradan vatandaşlara seslenmek istiyorum. Hepimiz bir şekilde doktora gider tedavi oluruz. Sağlıkçılara şiddet kabul edebileceğimiz bir şey değil" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipler Birliği'ni (TTB) ziyaret etti. Ziyaret sonrası kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sağlık çalışanlarının riskli bir ortamda görev yaptığına değinerek, "Sağlık çalışanlarımız böyle bir tablo içinde görev yapıyorlar. Hepimiz alkışladık. Ne olduysa birden sağlık çalışanları suçlu oldu. Sağlık çalışanları topluma, halka doğru bilgi vermek istiyor. Sağlık çalışanları, 'Bütün hastaları, hastaneye yığarsanız bu olay çözülemez, yoğun bakımda yer kalmadı. Halkın sağlığı tehlikede, önlem alın' diyor. Olayı yaşayan, olayla mücadele eden, hayatını feda eden 97 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Bunların 41'i hekim. Bunlar itiraz etmeyecek, hükümeti uyarmayacak da kim uyaracak. Olay, bir sağlık sorunu olduğuna göre bu konuda söz sahibi olan kişiler doğal olarak sağlık çalışanları ve onları temsil eden odalardır. Suç işlemiyorlar, tam aksine aldıkları kararlarla halkın sağlığını tehlikeye atan yöneticileri uyarıyorlar" diye konuştu.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınayan Kılıçdaroğlu, "TTB'nin bir talebi var. Covid-19 meslek hastalığı olsun, istiyorlar. Covid-19 ile mücadele ediliyor. Doğrudan virüsle karşı karşıyalar. Bu taleplerinin karşılanması lazım. Siyaset kurumunun sağlık çalışanlarını dinlemesi gerekiyor. Gerçekler dillendirilmeli ve söylenmeli ki siyaset kurumu buna bir önlem alsın. Siyaset kurumuna yaşadıkları tabloyu sunuyorlar. Madem tek adam yönetimi var. Hekimleri, hemşireleri dinlemeli sorunlarını bilmesi lazımdı. Asıl suçlu onları dinlemeyenlerdir. Başkan ve arkadaşlar ifade ettiler sağlıkta şiddet yeni bir olay değil. Şanlıurfa'da bir arkadaş hayatını kaybetmişti. Buradan vatandaşlara seslenmek istiyorum. Hepimiz bir şekilde doktora gider tedavi oluruz. Sağlıkçılara şiddet kabul edebileceğimiz bir şey değil" ifadelerini kullandı. - ANKARA