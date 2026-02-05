CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman\'da konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Adıyaman'da bugün bir temel kazandan ya da bitmiş apartmanın çatısına bir kiremit koyandan razı olsun. Bunun adı AK Parti'li de olsa, MHP'li de olsa, DEM'li de olsa ondan razı olsun. Hangi görüşten olursa olsun." dedi.

Bazı programlara katılmak üzere kente gelen Özel, ilk olarak 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği İmamağa Mahallesi'ndeki mezarlığı ziyaret etti, kabirlere karanfil bıraktı.

Ardından Adıyaman Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla inşa edilen Deprem Şehitliği'nin temel atma törenine katılan Özel, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Depremlerden ders çıkarılması gerektiğini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Önemli olan böyle acıların yaşanmaması için tedbir almak. Geçmiş acıdan ders çıkarıp bundan sonrası için depreme karşı hazırlıklı olmak hepimizin birinci görevi. Buradaki tüm kamu kurum ve kuruluşları emek veriyorlar yeter ki Adıyaman'ın yaraları sarılsın. Sonrası için de bu büyük acıyı unutmamak, unutturmamak ve hatıralarını en iyi şekilde yaşatmak için burada bir düzenleme yaptık. Yitirdiğimiz herkesin isimlerini ayrı ayrı yazılacağı büyük acıyı unutturmayacak büyüklükte ve sadelikte bir tasarım yapılmış. Hep beraber ümit ederiz bundan sonra böyle acıların yaşanmamasına vesile olması, toplumsal hafızayı diri tutması ve yasımızı en iyi şekilde yansıtması açısından en iyisi yapılıyor."

"Biz o depreme hazırlıksız yakalandık"

Özgür Özel, daha sonra partisinin Adıyaman İl Başkanlığını ziyaret etti.

Parti binası önünde vatandaşlara hitap eden Özel, depremin yıl dönümü dolayısıyla kente geldiğini, çeşitli ziyaretlerde bulunacağını söyledi.

İl Başkanlığı önünün adeta miting alanına döndüğünü anlatan Özel, "Siyasette bir partinin genel başkanı önceden hazırlanmış büyük sahnelerde coşkulu konuşmalar yaptığı zaman bu iyi bir şeydir ama bu iktidarı göstermez. İktidarı ne gösterir biliyor musunuz? Çay içmeye gittiğin il başkanlığının önünde millet miting alanı gibi toplandıysa, o partinin iktidar olması an meselesidir. Büyük şaşaalı kürsülerden değil de böyle portakal kasasını ters çevirip milletle göz göze geldiğin, ona selam verdiğin vakit, parti iktidara gelmiş demektir. Psikolojik iktidar partidedir ama iktidar değişimi an meselesidir." diye konuştu.

Üç yıl önce 10 milletvekilinin 1,5 ay büyük acıyı Adıyamanlılarla birlikte yaşadığını ifade eden Özel, kendisinin de 10 ili sürekli ziyaret ettiğini, 4-5 kez de Adıyaman'a geldiğini belirtti.

Özel, annesinin de aralarında bulunduğu bazı yakınlarını depremde kaybeden, o dönem milletvekili olan Abdurrahman Tutdere'nin taziye kabul etmediğini belirterek, "Abdurrahman Tutdere'yi taziye vermek için bir yere götürmeye kalktık, dedi ki 'Ne taziyesi? Adıyaman bu haldeyken ben ne taziye alabilirim, ne yasımı tutabilirim. Adıyaman yas olmuş' dedi. ve hep birlikte diğer enkazların başına koşturdular. O büyük acıyı yaşarken Abdurrahman'ın bu şehirde ne manaya geldiğini o gün ben idrak ettim." ifadelerini kullandı.

Anket yapmadan belediye başkanı adayı gösterip kazandıkları tek şehrin Adıyaman olduğunu dile getiren Özel, "Ben size Abdurrahman'a, Abdurrahman'a da Adıyaman'a böyle sahip çıktığınız için hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Özel, "Biz o depreme hazırlıksız yakalandık." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Saat kuleniz bile o dakika durdu, daha ilerlemiyor. Ama iktidar da o depreme mazeretsiz yakalandı. Eğriye eğri, doğruya doğru. 2 aylık iktidar olsa 'Bunlar ne yapsın' dersin, 21 aylık iktidar olsa 'Depreme bu kadar sürede nasıl hazırlarsın?' dersin. O gün 21 yıllık iktidardılar. Şunu hatırlayalım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bile 15 sene aralıksız iktidar nasip oldu. 21 yıldır bu arkadaşlar iktidardaydılar. 21 sene vakit vardı önlerinde. Kanun, vallahi 1999 depreminden çıkmıştık, millet hem hazırdı hem de kanunlar hazırdı. Ne diyoruz, '99'dan sonra yapıldığı o ev, ondan yıkılmadı.' Depreme dayanıklı ev nasıl yapılacak? Bir önceki hükümet depremden sonra o kanunları çıkarmıştı. Rahmetli Ecevit, Sayın Bahçeli, rahmetli Mesut Yılmaz. Millet 99'da öyle bir acı gördü ki o zaman özel iletişim vergisi koydular, hepimiz 'Tamam' dedik. İki yıllığınaydı, bu iktidar geldi o vergiyi kalıcı yaptı. O günden bugüne özel iletişim vergileriyle topladıkları para 41 milyar dolar. Çıkardıkları 8 imar affıyla da 26 milyar dolar. Özelleştirmelerden 65 milyar dolar. 10 il yıkıldı şimdi yeniden yapılıyor ya harcanan para 40 milyar dolar. Yani 99 depreminden sonra gelen hükümete 21 yıl vakit, milletin 'Depreme bizi hazırla' diye kararlılığı, toplumsal rıza üstüne de sırf özel iletişim vergisinden bile bu yıkılan bütün evleri, depremden önce yıkıp yapacak kadar paranın üç katı verilmiş. Ne olmuş?"

"Bir çakıl taşını kaldırandan Allah razı olsun"

Adıyaman'ın ayağa kalkması için büyük bir emek ve gayret sarf edildiğini belirten Özel, "Adıyaman'da o gün gelip bir çakıl taşını kaldırandan Allah razı olsun. Adıyaman'da bugün bir temel kazandan ya da bitmiş apartmanın çatısına bir kiremit koyandan razı olsun. Bunun adı AK Parti'li de olsa, MHP'li de olsa, DEM'li de olsa ondan razı olsun. Hangi görüşten olursa olsun. Biz Adıyaman'a geldiğimizde her partiyi burada gördük. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni o gün görüp ki birinci kanıt şudur, Adıyaman gibi bir şehirde o gün CHP'nin milletvekili bir mutabakatla belediye başkan adayı olup bu kadar güçlü seçiliyorsa zaten CHP'nin o gün orada olduğunun birinci ispatı budur, cismi budur yani." diye konuştu.

Daha önce kentte önemli işler yaptıklarını ifade eden Özel, parti olarak Adıyaman'a 873 araçla geldiklerini, 1818 personeli çalıştığını, 834 tır Adıyaman'a malzeme ulaştırdıklarını, 10 mobil mutfak kurulduğunu, 10 ikram aracı, 343 bin battaniye, 31 bin ısıtıcı, 2 bin 600 çadırı bölgeye ulaştırdıklarını bildirdi.

Özgür Özel, deprem bölgesindeki illerin özel durumlarını gördüklerini, siyasi rekabet ve polemik yerine hizmette rekabeti, yaraları sarmada yarışmayı doğru bulduklarını dile getirdi.

Gün içerisinde deprem şehitliğinin temelini attıklarını ifade eden Özel, "O depremi unutturmayacak, kayıplarımızı en iyi şekilde anabileceğimiz büyük bir anıt ve çok iyi bir deprem şehitliğinin temeli atıldı. İnşallah önümüzdeki sene hep birlikte açılışını yapacağız. Ankara Büyükşehir'in 90 personeli Adıyaman'da hasar tespiti yapmıştı. Adıyaman'ın zarar gören doğal gaz altyapısını İstanbul Büyükşehir İGDAŞ onardı. İstanbul Büyükşehir, Çatdere Köprüsü'nü 300 milyon lira yatırımla yeniden yaptı. İzmir Büyükşehir, biri 180, diğeri 90 konteynerle iki yaşam alanı yapmıştı. Yine İzmir Büyükşehir 250 bin kişiye sıcak yemek dağıttı, aşevini yapıp bırakmıştı. Mersin Büyükşehir 670 konteynerlık bir kent kurmuştu buraya. Tut, Gölbaşı, Pınarbaşı, Harmanlı'nın su altyapısını Mersin'in MESKİ'si yapmıştı." dedi.

Özel, kentte yapacakları çalışmalara değinerek, şunları aktardı:

"Denizli Büyükşehir, Karapınar Mahallemize 3 bin 500 metrekarelik bir park yapıyor. İstanbul Büyükşehir, Gölbaşı'na 4 bin 400 metrekarelik yaşam vadisi kuruyor. İstanbul Büyükşehir, 80 milyonluk yatırımla deprem anıtını ve anma açık hava müzesini hayata geçiriyor. Tekirdağ Büyükşehir Cumhuriyet Mahallesi'ne bir büyük park yapıyor. Manisa Büyükşehir, 4 bin metrekarelik alana Ferdi Zeybek Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi yapıyor. Onun için de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu burada. Benim kardeşim, onun kardeşi, ağabeyi Ferdi Zeyrek'in ismini buradaki bir hizmetle yaşatmak için bugün buraya geldik. Bundan sonra da Abdurrahman Tutdere 'Adıyaman'ın neye ihtiyacı var' derse gücümüz nispetinde, olanaklar dahilinde yanınızdayız. Allah'ın izniyle ilk sandık kurulup da parti Türkiye'de iktidar olunca, ne emrederseniz emrinize amadeyiz."

Özel, depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, iktidara geldiklerinde Adıyaman'a daha önemli hizmetler de sağlayacaklarını sözlerine ekledi.