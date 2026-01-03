CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Dünyaya sesleniyorum, Trump\'ın düzeni dünya düzeni olamaz"

Çankırı'da düzenlediği mitingde vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela saldırısına tepki göstererek, "Bütün dünyaya sesleniyorum, Trump'ın düzeni dünya düzeni olamaz. ya bu çılgınlığa direnilecek ya da bu Trump teker teker bütün dünyanın tepesine binecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında, Çankırı'daki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Ekonomi üzerinden AK Parti'yi eleştiren Özel, "AK Parti 24 yıldır iktidarda. Türkiye'yi nereden nereye getirdi. Yoksullukta Avrupa birincisi, işsizlikte Avrupa birincisi, gelir ve vergi adaletsizliğinde Avrupa birincisi, yüksek faizde Avrupa birincisi, yoksullukta Avrupa birincisi. 5 alanda birden birinci. 5 altın madalyası yok, AK Parti'nin kara düzeninin 5 tane utanç madalyası var boynunda. Geçtiğimiz hafta Edirne'deydim, Edirneliler her hafta Yunanistan'a geçip orada alışveriş yapıyorlar. Türkiye'de etin kilosu bin lira, Yunanistan'da 500 lira. Bir otobüse doluşup, bir arabaya doluşup alışverişi oradan yapıp geliyor. Bin liralık eti Yunanistan'da 500 liraya alıyor. Bizde asgari ücret 500 Euro, Yunanistan'da bin 400 Euro. Bizden 3 katı fazla asgari ücret alıp yarı fiyatımıza et yiyebiliyorlar" dedi.

"Bu bir sefalet ücretidir"

Asgari ücrete ve en düşük emekli maaşına sonuna kadar itiraz ettiklerini belirten Özel, kendileri iktidara geldiklerinde bugünkü şartlarda en düşük emekli maaşının asgari ücretle eşit olacağını ifade ederek, "Emekliler emekli maaşının kaç para olacağını bekliyorlar. En düşük emekli maaşı 20 bin liranın altında olacak. 19 bin 800 lira civarında olacak. Bu bir sefalet ücretidir. Buradan Çankırı'nın AK Partili, MHP'li emeklilerine söylüyorum, AK Parti geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu, bugün en düşük emekli maaşı 1,5 çeyrek altın alıyor. Emekli maaşını 22 bin lira yapsalar ancak iki çeyrek altın alacak. AK Parti'den önce 8 çeyrek, AK Parti gelmiş 2 çeyrek. Bu AK Parti'nin kara düzenidir, bu haksızlıktır. Bu yıllarca çalışılan, alın teri dökülen, dirsek çürütülen, göz nuru harcanan ve devletin 'yeter, sen çalışma, bugüne kadar sen bize baktın, şimdi çalışanlar sana bakacak' dediği emekliye haksızlıktır, vefasızlıktır ve vicdansızlıktır. Buradan bütün emeklilere sesleniyorum, bu iktidar sizi bitirmiştir, bu iktidarı bitirme vakti şimdi size gelmiştir" diye konuştu.

"Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bugün olsa asgari ücret 39 bin lira olacak"

İktidara geldiklerinde vergide adalet sağlayacaklarını belirten Özel, "Tarihte ilk kez oluyor, asgari ücret açlık sınırının altında açıklanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bugün olsa asgari ücret 39 bin lira olacak, söz veriyoruz. Ayrıca adaletsiz vergi düzenini değiştireceğiz. Bunlar gibi vergiyi tabana değil, tavana yayacağız. Çok kazanandan çok, az alandan az alacağız. Bu meydan gibi hiç kazanamayanlardan hiç vergi almayacağız. Bugün Türkiye dünyanın en acımasız vergi sistemini uygulamaktadır. 10 lira verginin en az 65'i dolaylı vergiler. Fabrikatörden de kapıdaki bekçisinden de aynı vergiyi alan dolaylı vergilerle dönmektedir. Elektriğe, suya, telefona, yoğurda, pirince, zeytin yağına, çocuk bezine multi milyarder de en gariban da aynı vergiyi ödemekte. Bunun üstüne vergilerin kalan yüzde 23'ü gelir vergisinden. Hepimizin daha eline almadığı maaşından alınan gelir vergisinden alınmaktadır. Geriye yüzde 11, çok kazanan üreticiden, ihracatçıdan, zenginden, holdinglerden, anonim şirketlerden aldıkları vergi. Yoksuldan yüzde 89 vergi alan, zenginden yüzde 11 iktidar alan AK Parti'nin kara düzeni gidecektir. Çankırı'dan sesleniyorum, bir devri kapatmaya, yeni bir devri açmaya geliyoruz. Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak" şeklinde konuştu.

"Biz bu ülkede kardeşlik ve huzur olsun istiyoruz" diyerek konuşmasını sürdüren Özel, "Kavga değil, milletin sorunun sorunları çözülsün itiyoruz. Ama ne yazık ki AK Parti yönetimi bunu istemiyor. O gerginlik istiyor ki yoksulluk konuşulmasın, o kavga istiyor ki işsizlik konuşulmasın, o kutuplaşma istiyor ki bu millet kucaklaşmasın, hep birlikte kurtuluşu aramasın. Bunun için 2026 yılının ilk mitinginde, Anadolu'nun bağrında, bu yarenler diyarında bütün Türkiye'ye diyorum ki Tayyip Erdoğan'ın kutuplaştırmasına inat kucaklaşmaya, düşmanlaştırmasına inat kardeşliğe, AK Parti'nin, MHP'nin seçmeniyle muhalefetin seçmeni omuz omuza vermeye, yoksulluğu yenmeye geliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Enflasyon hedefin iki katına çıktı, farkı bu milletin cebinden çıktı"

Enflasyonun hedeflerin çok üzerinde kaldığını kaydeden Özel, "Yüzde 17,5 enflasyon hedefiyle yola çıkıp yüzde 30 enflasyonla yılı bitirenlere soruyorum, bu yıl ne oldu, savaşa mı girdik, ekonomiyi allak bullak edecek afet mi oldu, ne oldu da 'yüzde 17' deyip enflasyon yüzde 30'a çıktı?. Hedefin iki katına çıktı, farkı bu milletin cebinden çıktı. Bu ülkede maalesef 19 Mart'ta bir sivil darbe oldu. Ülkeyi seçimle kazanamayacaklarını görenler geleceğin iktidarına darbe yapmayı, geleceğin Cumhurbaşkanına darbeye yapmaya, Ekrem İmamoğlu'na darbe yapmaya kalkıştılar. Bütün kriz de buradan çıktı. Karşımızda darbe kendisine yapılınca, 'koşun yardım edin' deyip, sonra sıkışınca rakibine darbe yapanlar var" dedi.

"Trump 400 yıllık kaideyi ayaklarının altına alırken Erdoğan korkusundan bir kelime edememektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Maduro'ya yönelik düzenlenen saldırı üzerinden eleştiren Özel, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün dünyanın öbür ucundaki Venezuela'da ülkenin liderine ve karısına Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir operasyon yapıldı ve ülke dışına kaçırıldı. Buradan açıkça söylüyorum. Maduro seçimleri güvenli yapmadığında, muhalefetin itirazlarına kulaklarına kulak kabartmadığında yanlış yapıyordu. O günlerde Erdoğan 'kardeşim Maduro' diyordu. Bugün Erdoğan'ın her lafı yiyip sustuğu, randevu almak için kıymetli toprak elementlerimizi feda ettiği, randevu almak için Amerikan malına vergi indirimi, Çin malına gergi bindirimi teklifi ettiği Erdoğan, Trump'ın Venezuela'ya darbesine, Maduro'yu alıp ülkesinden kaçırmasına tek kelime edememiştir. Buradan herkes görsün ki Erdoğan Maduro yanlış yaparken de yanlışa yanlış diyememiştir, bugün yanlış Venezuela'ya yapıldığında, Amerika, Birleşmiş Milletler sistemini alt üst ettiğinde, bugün Trump 400 yıllık kaideyi ayaklarının altına alırken Erdoğan korkusunda bir kelime edememektir. Bir danışmanı twit atmış, twitini sildirdiler. Buradan Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum. Sen Trump'tan korkan, meşruiyeti onun oval odasında arayan, doğruya doğru demeyen, sıkışınca tükürdüğünü yalayan ve cesareti olmayan bir siyasetin insanısın. Biz 6. Filo'yu denize dökenlerin, Kıbrıs işgalinde hepsine kafa tutanların, geldiklerinde birileri kırmızı halı sararken düşman donanmasına bakıp 'geldikleri gibi gidecekler' diyen anti emperyalistlerin partisiyiz."

"Trump'ın düzeni dünya düzeni olamaz"

Trump'a tepki gösteren Özel, "Dünyaya sesleniyorum, Trump'ın düzeni dünya düzeni olamaz. ya bu çılgınlığa direnilecek ya da bu Trump teker teker bütün dünyanın tepesine binecek. Burada, Anadolu'da Trump'ın tepesine bineceği bir cumhuriyet yoktur. Çünkü bu cumhuriyet, kanla, mücadeleyle ve emperyalizme, işgale direnerek kurulmuştur. Ne Trump'tan ne de Amerka'dan korkumuz yoktur, korkanlara yazıklar olsun" şeklinde konuştu. - ÇANKIRI