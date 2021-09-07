CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, sosyal medyaya ilişkin düzenleme hazırlığı konusunda, "Bu tür yasalar, ihtiyaç varsa, bir siyasi partinin mutfağında hazırlanmaz. Muhalefetle oturulup konuşulur, özgürlükleri kısıtlamadan bunlar yapılabilir." dedi.

Altay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, eğitim-öğretimin devlet eliyle ücretsiz verilmesi gerekirken velilerden IBAN numaralarıyla para toplandığını söyledi.

Türkiye'de 107 bin öğretmen, en az 43 bin derslik, 101 bin temizlik görevlisinin eksik olduğunu savunan Altay, 55 bin devlet okulundan 53 bininin hijyen açısından salgın koşullarına uygun eğitim-öğretime başlayamadığını öne sürdü.

Altay, "Hijyen, temizlik, maske ve benzeri malzemelerin neredeyse yok denilecek düzeyde olduğu, okulları temizleyecek kadroların olmadığı şartlarda pandemi döneminde çocukları apar topar şekilde okullara doldurmanın, umarım sağlık bakımından çok olumsuz sonuçlarıyla karşı karşıya gelmeyiz. Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum, caka satmayı biliyorsun, 55 bin okulun bütün hijyen malzemelerini yolla, gel Meclise bir günde sana kadroyu çıkaralım, 101 bin temizlik görevlisini okullara gönder." diye konuştu.

Velilerin, aile birlikleri ve toplam 40 ayrı kalemde kırtasiye ve giyim için para ödediğini anlatan Altay, okula başlama maliyetlerinin anaokulunda 1675 lira, ilkokulda 2 bin 736 lira, ortaokulda 2 bin 916 lira, lisede 3 bin 8 lira olduğunu kaydetti. Altay, "Asgari ücretle geçinen ailenin iki çocuğu varsa adamın maaşı başlangıç maliyetlerine yetmeyecek." dedi.

5 milyon üniversite öğrencisinin Kredi ve Yurtlar Kurumuna borcu olduğunu ve bunların 350 bini hakkında yasal takip başlatıldığını ifade eden Altay, üniversite mezunu ve işsiz gençlerin bu duruma düşürülmesini kabul edemeyeceklerini belirtti.

"Ne yapacağını, çık topluma açıkla"

CHP Grup Başkanvekili Altay, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın Afganistan'dan gelen düzensiz göçmenlere ilişkin verileri açıkladığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Bu yakaladıkların. Yakalayamadığın kaç kişi var Sayın Çataklı? Bilmiyorsun. Böyle bir kepazelik olabilir mi? Sadece siyaset değil, toplum ve millet de feryat ediyor. Afganistan'dan gelen kadınların ve çocukların çığlığını duymayan insan değildir. O konuda Türkiye'nin yapması gereken uluslararası toplumla birlikte hareket etmektir, Cenevre Sözleşmesi'ne uygun şekilde mülteci, göçmen taleplerini çözebilmektir. Ama isteyenin elini kolunu sallayarak Türkiye'ye gelmesini, mahallelerimizin, sokaklarımızın, kentlerimizin huzurunu bozmasını gerektirmez Erdoğan. Bu konuda ne yapacağını, çık topluma açıkla."

Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı oluşturmasını talep ederek, "Vatandaşımızdan esirgeneni sığınmacıya, mülteciye vermeyeceğiz. Afganistan'a kişisel ve ideolojik gözlükle bakmayacağız. 'Taliban inancıyla ters yanımız yok.' demeyeceğiz. Senin olmayabilir. Bizim Taliban inancıyla da ters yanımız var. Afganistan'a ideolojik değil, cumhuriyetin kuruluş felsefesiyle bakacağız. Sen de öyle bak." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ile gizli anlaşma yaparak ülkenin sınırını düzensiz göçmenlere açtığını öne sürerek, "Afganlarla ilgili görüşeceksen önce İran, AB ülkeleriyle görüş. 'Biden ile görüşeceğim. ABD'nin oradaki döküntülerini 3-5 dolara Türkiye'ye toplayacağım.' Yazıklar olsun. Hakikaten kabul edilemez. Yeni sığınmacı getirecek hiçbir anlaşmaya imza atılmasına müsaade etmeyiz. Kamuoyu da etmez." diye konuştu.

"Bu Meclis'ten o yasayı geçirmen epey zor olacak"

Engin Altay, iktidarın sosyal medya düzenlemesi hazırlıkları konusunda kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu kurul kimlerden oluşacak, RTÜK gibi mi olacak? Sosyal medyada Erdoğan'ı, hükümeti eleştiren hesaplara ulaşıp onlara hapis cezası vermek hangi mantık? Bunu diktatörler yapar Erdoğan. Gel şu diktatör heveslerinden, davranış özelliklerinden vazgeç. Milleti rahat bırak, seni eleştirsin. Özgür basın da olacak, Türkiye de konuşacak, gençler de itiraz edecek. Elinden geleni ardına koyma. Sosyal medya yasasını ekimde özgürlük kısıtlayıcı anlayış ve yaklaşımla getirirsen bu Meclis'ten o yasayı geçirmen epey zor olacak. Bunu şimdiden bil. Bu tür yasalar, ihtiyaç varsa, bir siyasi partinin mutfağında hazırlanmaz. Muhalefetle oturulup konuşulur, özgürlükleri kısıtlamadan bunlar yapılabilir."

Türkiye'de "Allah'tan kork" denilecek son kişinin Diyanet İşleri Başkanı olması gerektiğini de belirten Altay, "Bugünlerdeki uygulamalarına baktığımda, Allah'tan kork. Sen Diyanet İşleri Başkanısın, senin rehberin Erdoğan değil, Kur'an. Böyle bak hayata. Konuşurken de böyle konuş." sözlerini sarf etti.

Hükümetin bugüne kadar açıkladığı 17 Orta Vadeli Program'ın hedeflerinin tutmadığını ve iktidarın hedef rakamları düşürdüğünü söyleyen Altay, "Merkez Bankası, enflasyon hedefi tutmayınca kanun gereği hükümete, şimdi Cumhurbaşkanına özür/gerekçe mektubu yazar. Erdoğan'ın millete bir özür/gerekçe mektubu yazma zamanı gelmiştir çünkü hiçbir hedefi tutmamıştır." görüşünü savundu.

Engin Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası rezervlerine ilişkin açıklamasını da hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı millete yanlış bilgi vermiştir. TCMB'nin 118 milyar dolar net rezervi yoktur, 54 milyar dolar eksi bakiyededir. 128 milyar dolar fiyaskonu böyle kapatamazsın." ifadelerini kullandı.

TCDD Genel Müdürlüğüne atanan Murat Atik'in, demiryolu taşımacılığı sektöründe TCDD ihalelerine giren bir müteahhit olduğunu anlatan Altay, "Devlet Demiryolları belli ki özelleşecek. Bu beyefendi de bu konularda çok mahir. TCDD'nin müteahhidi şimdi TCDD'nin Genel Müdürü. Artık beşli çeteye mi, başkasına mı verirler?" diye konuştu.

İstanbul'da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının inşa ettiği metrolara "U" harfi bulunan tabela konulduğunu hatırlatan Altay, "İBB'nin yaptıklarında M harfi var. Şimdi Ekrem İmamoğlu bunu, İ harfi mi, E harfi mi yapsın? İşte bu bölücülüktür, fitnedir, fesattır, bu ötekileştirmedir. Metro, metrodur. Böyle bir tabela ayrımı, Erdoğan'ın 84 milyona, kendinden olmayana bakışının en tipik ve somut göstergesidir." dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ilişkin eleştirilerinin sorulması üzerine de Altay, her ne kadar Millet İttifakı'nın ortakları olsalar da CHP ve İYİ Parti'nin ayrı parti programları bulunduğunu, Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin de bu şekilde algılanması gerektiğini söyledi.