CHP Grup Başkanvekili Özel'den Çalışan Gazeteciler Günü açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özel'den Çalışan Gazeteciler Günü açıklaması Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özel'den Çalışan Gazeteciler Günü açıklaması Açıklaması

6 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye'nin basın özgürlüğü endeksinde 157'nci sırada yer aldığını belirterek, "Her dört gazeteciden birinin işini kaybettiği bir yılı geride bıraktık." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel'den Çalışan Gazeteciler Günü açıklaması Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye'nin basın özgürlüğü endeksinde 157'nci sırada yer aldığını belirterek, "Her dört gazeteciden birinin işini kaybettiği bir yılı geride bıraktık." dedi.

Manisa'nın Turgutlu Belediye Meclisi salonunda Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP'li Meclis üyeleri ve esnaf temsilcileriyle bir araya gelen Özel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olması dolayısıyla salonda bulunan gazetecileri kutladı.

Buradaki açıklamasında Türkiye'de görev yapan gazetecilerin rahat çalışamadığını öne süren Özel, "Çünkü Türkiye, basın özgürlüğü endeksinde dünyada 157'nci sırada. Arkasındaki ülkelerin ismini kimsenin bilmesi ya da haritada yerini bulması mümkün değil. Önünde neredeyse diktatörlükle yönetilen ülkeler var. Türkiye onlardan basın özgürlüğü konusunda daha geri sırada; tutuklu basın mensuplarıyla, yargılanan gazeteci sayısıyla, son bir yılda işsiz kalan gazeteci sayısıyla. Her dört gazeteciden birinin işini kaybettiği bir yılı geride bıraktık. Korkunç bir süreç yaşanıyor." ifadesini kullandı.

"Vikipedi'nin erişim engeli kaldırılmalı"

Anayasa Mahkemesinin Vikipedi ile ilgili verdiği karara da değinen Özel, bu siteye erişim engelinin kaldırılmasını beklediklerini söyledi.

Özel, şöyle konuştu:

"Vikipedi dünyada en çok bilgiye başvurulan özgür, ücretsiz kaynak ansiklopedisi. Bugün arama motorlarında bir şey aradığınızda oraya gidiyorsunuz. Türkiye'de de vardı, çok iyi iş görüyordu. Bugün ilk birkaç satırını görüyorsunuz, bastığınızda ise erişim engeli var. Anayasa Mahkemesi 15 gün önce bu engeli, bir hak ihlali olarak, halkın bilgiye erişim hakkının ihlali olarak değerlendirdi. Ama halen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Vikipedi'nin erişim engelini kaldırmadı. Vikipedi'nin erişim engeli kaldırılmalı."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Belediyedeki programın ardından partisinin Turgutlu İlçe Başkanlığı görevine seçilen Hüseyin Oğuz ve yönetimini ziyaret etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:00 Kaynak: AA
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