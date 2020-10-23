Son Dakika | CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Berberoğlu'na ilişkin yerel mahkeme kararını değerlendirdi - Son Dakika

Son Dakika | CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Berberoğlu'na ilişkin yerel mahkeme kararını değerlendirdi

23.10.2020 20:21

Son dakika haberleri: CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinin, Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanma talebinin yerinde görülmemesine yaptığı itirazı reddetmesine ilişkin, "Anayasa Mahkemesinin kararının tanınmaması, bu ülkede Cumhurbaşkanlığının, bakanlığın, devletin, bu devleti...

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinin, Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanma talebinin yerinde görülmemesine yaptığı itirazı reddetmesine ilişkin, "Anayasa Mahkemesinin kararının tanınmaması, bu ülkede Cumhurbaşkanlığının, bakanlığın, devletin, bu devleti oluşturan bütün yapı taşlarının yok olması demektir. Öyleyse bu, bir devlet krizidir. Bu devlet krizini ortadan kaldıracak olan yine hukukun üstünlüğüdür." dedi.

Özkoç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını değerlendirdi.

Mahkemenin Berberoğlu hakkındaki kararının UYAP'ta bulunmadığını, Berberoğlu'nun avukatlarının da bu konuda bilgilendirilmediğini söyleyen Özkoç, "Bu, büyük bir rezilliktir. Enis Berberoğlu'nun kendisinin bilgisinin olmaması gerçekten kaygı uyandırıcı bir olaydır. Soruyorum; bu karar doğru mudur? Doğruysa neden UYAP'ta yok, neden Enis Berberoğlu'nun bilgisi yok?" diye konuştu.

Engin Özkoç, Anayasa Mahkemesinin "yeniden yargılama" hükmünü yerinde görmeyen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararına Berberoğlu'nun avukatları tarafından yapılan itirazın, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmesini değerlendirirken, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa Mahkemesinin kararının tanınmaması, bu ülkede Cumhurbaşkanlığının, bakanlığın, devletin, bu devleti oluşturan bütün yapı taşlarının yok olması demektir. Öyleyse bu, bir devlet krizidir. Bu devlet krizini ortadan kaldıracak olan yine hukukun üstünlüğüdür. Eğer Anayasa Mahkemesi bir karar vermişse, diğer mahkemeler buna uymak zorundadır, hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün organları bu karara uymak zorundadır. Bu karara uymamak demek, devlet krizini derinleştirmek demektir."

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, bir gazetecinin "Karara, UYAP üzerinden mi baktınız, yoksa mahkemeye ulaşmaya çalıştınız mı?" sorusu üzerine, bu konuda araştırma yaptıklarını belirtti.

Resmi bilgiye, bir belge veya UYAP üzerinden erişebileceklerini dile getiren Özkoç, bir haftadan uzun süredir mahkemenin kararını beklediklerini söyledi. Mahkeme kararından Berberoğlu'nun ve avukatlarının resmi olarak bilgilendirilmediğini ifade eden Özkoç, "Böyle bir hukuksuzluk kabul edilemez. Bu hukuksuzluğun asıl meselesi, Anayasa Mahkemesinin aldığı kararın sayılmamasıdır. Bu, Türkiye'de yaşayan her vatandaşımızın can ve mal güvenliği yok demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika | CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Berberoğlu'na ilişkin yerel mahkeme kararını değerlendirdi
Son Dakika | CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Berberoğlu'na ilişkin yerel mahkeme kararını değerlendirdi
Son Dakika | CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Berberoğlu'na ilişkin yerel mahkeme kararını değerlendirdi
Son Dakika | CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Berberoğlu'na ilişkin yerel mahkeme kararını değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Enis Berberoğlu, İstanbul, Ceza, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son Dakika | CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Berberoğlu'na ilişkin yerel mahkeme kararını değerlendirdi - Son Dakika


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