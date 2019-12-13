CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan ABD Senatosunun 'Ermeni kararı'na tepki Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na tepki Açıklaması

6 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'nin, ABD Senatosunun Ermeni Kararı"na en sert yanıtı vermesi gerektiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan ABD Senatosunun

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'nin, ABD Senatosunun Ermeni Kararı"na en sert yanıtı vermesi gerektiğini söyledi.

Özkoç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ABD Senatosunun aldığı kararla ilgili Genel Kurulda siyasi partilerin grup başkanvekilleri olarak tavırlarını sergilediklerini ifade etti.

Türkiye'nin geçmişiyle ilgili en ufak bir sıkıntısının olmadığını belirten Özkoç, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozacak bütün politikalara karşı uyanık olunması gerektiğini dile getirdi.

Özkoç, Genel Kurulda ABD Senatosunun Ermeni kararının yeniden ele alınması gerektiğini belirterek, "TBMM, bu karara en sert yanıtı vermeli." dedi.

"Şehit yakınlarının paralarını verin"

Genel Kurulda dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi görüşülürken, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri ile Beşiktaş'taki terör saldırısıyla ilgili toplanan yardımlara ilişkin soru yönelttiğini anlatan Özkoç, "CHP, AK Parti Grubunun saldırısına uğradı. Niçin? Bu paraları sorduğumuz için. Bizim ağzımızdan çıkan tek sözcük 'şehit yakınlarının paralarını verin' oldu." dedi.

Engin Özkoç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan yardımlarıyla ilgili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda "Para fonda duruyor.", Genel Kurulda ise "Hazinede duruyor." dediğini belirterek; "Hangisi doğru?" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "Bu bütçe, Türkiye'nin bütün kaynaklarını bitirmiş şimdi de şehit yakınları için toplanan yardımlara göz dikmiştir. CHP, bu toplanan paraların mağdur ailelere bir an önce ulaştırılabilmesi için mücadelesine devam edecektir. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diyenlerin, şehitlerimize sahip çıkmasını istiyoruz." sözlerini sarfetti.

-"İmamoğlu, sarayın belediye başkanı değildir"

Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "Otur yerine, işine bak." dediğini aktaran Özkoç, "İmamoğlu'nu, daha önce 'verin imzaları terk edin makamı' dediği AKP'li belediye başkanlarından biri sanıyor. Ekrem İmamoğlu sarayın belediye başkanı değildir. 16 milyon İstanbullunun, anasının ak sütü gibi verdiği tertemiz oylarıyla seçilen belediye başkanıdır. O, saraya tekmil vermiyor. O, milletine hesap veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Kanal İstanbul Projesi'nin "Avrupa yakasını çok uluslu bir yapıya dönüştürecek proje" olduğunu öne süren Özkoç, "Gözünü para hırsı kaplamış zatı muhterem, kimseyi dinlemeden ülkeyi uçuruma sürüklüyor." diye konuştu.

"Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi'nden vazgeçmeli"

"Erdoğan'ın bizatihi kendisi artık ulusal güvenlik meselesi haline gelmiştir." ifadesini kullanan Özkoç, bu projenin ekolojik sorunlara yol açacağını, su kaynaklarının yapısını değiştireceğini, güzellikleri yok edeceğini ve geri dönüşü olmayan bir proje olduğunu savundu. Özkoç, "Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi'nden İstanbul'un, Türkiye'nin menfaatleri için vazgeçmelidir." dedi.

Özkoç, Genel Kurulda tartışılmasının ardından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın özel kalemiyle temasa geçtiklerini, tank paleti fabrikasıyla ilgili kendilerine bilgilendirme yapılmasını çok değerli gördüklerini sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:38 Kaynak: AA
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