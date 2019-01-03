Son Dakika Haberleri: CHP Hatay Milletvekili Topal Açıklaması

CHP Hatay Milletvekili Topal Açıklaması

1 saat önce

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, "Sadece siyasi kaygılar göz önüne alınarak, siyasi hedeflerle getirilen her sistem, eğitimi düzeltmek yerine yeni bir kaosun içerisine sürükler.

CHP Hatay Milletvekili Topal Açıklaması, System.String[]
CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, "Sadece siyasi kaygılar göz önüne alınarak, siyasi hedeflerle getirilen her sistem, eğitimi düzeltmek yerine yeni bir kaosun içerisine sürükler." dedi.

Topal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye küçük Millet Meclisleri'nin (TkMM) Aralık 2018 Ortak Payda Raporu'nda ele alınan konuları değerlendirdi. Raporun, ana başlıklarını aktaran Topal, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da söz konusu raporun dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Topal, rapora göre, ortak aklın eğitim politikalarına yansımadığının, ortaya çıkan temel eksiklik olduğunu ifade etti.

Eğitim meselesinin, bürokrasinin çözemeyeceği kadar büyük, kapsamlı ve mutabakatı zorunlu kılan bir sorun olduğunu savunan Topal, "Toplumun bütün dinamikleri, eğitimin bütün bileşenleri işin içine dahil edilmeden, onların görüşleri doğrultusunda asgari mutabakat sağlanmadan, sadece siyasi kaygılar göz önüne alınarak, siyasi hedeflerle getirilen her sistem, eğitimi düzeltmek yerine yeni bir kaosun içerisine sürükler." diye konuştu.

CHP'li Topal, eğitimin ideolojik değil bilimsel olması gerektiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyon Belgesi'ne yönelik eleştirilerini de aktaran Topal, "Toplumsal ihtiyaçları karşılamak yerine temenniler bildirgesi niteliğini taşıyan bu projenin 100 Günlük Eylem Planı'nda açıklanan hedeflerin bugüne kadar hiçbir somut örneğine tanık olmadığını üzülerek ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.

Eğitim camiasının beklentilerini de dile getiren Topal, bakanlığın, "eğitimin sorunlarını tek başına çözme inadından vazgeçmesi" gerektiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:18 Kaynak: AA

Milletvekili, Hatay, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'de İzmir Adayı Kesin Gibi! Kılıçdaroğlu, Murat Bakan Üzerine Yoğunlaştı MHP, Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Etti

Ücretli Poşete Tepki Gösteren Vatandaşlar, Ürünleri Ellerinde Taşıdı Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen MHP Milletvekili Erhan Usta'dan İlk Yorum: Cumhurbaşkanı'na Teşekkür Ediyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:36:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP Hatay Milletvekili Topal Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]