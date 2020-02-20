CHP il başkanlığında devir teslim töreni yapıldı - Son Dakika
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CHP il başkanlığında devir teslim töreni yapıldı

6 saat önce

CHP Adıyaman İl Başkanlığına seçilen Mehmet Sırrı Burak Binzet, görevi Deniz Çakmak'tan devraldı.

CHP il başkanlığında devir teslim töreni yapıldı, System.String[]

CHP Adıyaman İl Başkanlığına seçilen Mehmet Sırrı Burak Binzet, görevi Deniz Çakmak'tan devraldı.


Adıyaman Adliyesinde bulunan merkez ilçe seçim kurulundan partililerle beraber mazbatasını alan Mehmet Sırrı Burak Binzet, daha sonra CHP Adıyaman İl Başkanlığına geçti. Burada partililere seslenen Başkan Binzet, CHP'nin her zaman güçlü olduğunu ve iktidar olmanın yakın olduğunu vurgulayarak parti üyelerine teşekkür etti. Başkan Mehmet Sırrı Burak Binzet, başkanlığı eski Başkan Deniz Çakmak'tan devraldı.


Adıyaman'da, güçlü bir siyaset yürüteceklerini Adıyaman için ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini söyleyen Başkan Mehmet Sırrı Burak Binzet, "Cumhuriyet Halk Partisi bir bütündür ayrılamaz. Bütün arkadaşlarımızla beraber tek yumruk olarak çalışmaya başlayacağız. Önceki dönem başkanımız Deniz Çakmak, çok emek verdi partimize onun sayesinde bir milletvekili 7 tanede belediye başkanlığımız var bizim. Kendisine ben teşekkür ediyorum. Adıyaman'daki bu birlikteliğimizi, beraberliğimizi hiçbir şekilde kimse bozamayacak. Bizler yarın itibariyle bütün organlarımızla elimizden geleni yaparak çalışmaya başlayacağız. İktidarın Türkiye üzerinde oynadığı anti demokratik baskıların, ekonomik baskıların halkımızı ne hale getirdiğini hepimiz bilmekteyiz. Özgürlüklerin sağlanması ve baskıların kaldırılması için bu anlamdaki mücadelemizi lokalde kendi çapımızda, Ankara'da mecliste milletvekilimizle birlikte mutlaka yapacağız. İktidarın yanlışları çok fazla. Doğrularını bulurken zorlanıyoruz artık biz. Adıyaman'da iyi bir muhalefet yapacağız. Bizler koltuk politikası yerine sosyal politikalar yapacağız. İleriki zamanlarda projelerimizde göreceksiniz bizler halka dokunacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Çakmak, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:53 Kaynak: İHA
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