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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Açıklaması

1 saat önce

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 2014'te İran'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen, kaçak sigara taşıdığı bildirilen uçakla ilgili çelişkili açıklamalar olduğunu savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Açıklaması, System.String[]

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 2014'te İran'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen, kaçak sigara taşıdığı bildirilen uçakla ilgili çelişkili açıklamalar olduğunu savundu.

Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Aralık 2014 tarihinde, İran'dan gelen ve Esenboğa Havalimanına inmesi beklenen kargo uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'na indiğini ifade etti. Söz konusu uçağın "dolar yüklü" olduğu ihbarını aldığını öne süren Tanal, bunun üzerine konuyu takip ettiğini söyledi.

Mahmut Tanal, dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin, uçağın "19 ton kaçak sigara taşıdığı" şeklinde açıklama yaptığını anımsattı.

Üyesi olduğu TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun bir toplantısında İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerine söz konusu uçağa ilişkin sorular yönelttiğini belirten Tanal, "Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, böyle bir hadisenin yaşanmadığını söyledi. Bunun üzerine 26 Temmuz 2019 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na yazılı soru önergesi sundum. Cevapta 'Uçakta taşınan kargonun içeriği, alıcısı veya gönderenine ilişkin Bakanlığımızda herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. Söz konusu uçakla ilgili ise herhangi bir kayda rastlanmamıştır.' deniliyor." ifadelerini kullandı.

Tanal, "6 Aralık 2014'te İran'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen, kaçak sigara taşıdığı bildirilen uçakla ilgili çelişkili açıklamalar var. Bu uçak kime ne taşıdı? Bu uçakta madem 19 ton kaçak sigara vardı, niye el konulmadı? O dönem Cumhuriyet başsavcılığına bildirildi mi? Cumhuriyet başsavcılıkları göreve davet ediyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Mahmut Tanal, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:08 Kaynak: AA
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