CHP İzmir'den camilerde "Çav Bella" şarkısına suç duyurusu - Son Dakika

CHP İzmir'den camilerde "Çav Bella" şarkısına suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, dün İzmir'de bazı camilerin ses sistemlerine yapılan korsan müdahale ve cami hoparlörlerinden Çav Bella isimli şarkının çalınmasıyla ilgili saldırganların bulunması için harekete geçti.

CHP İzmir'den camilerde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, dün İzmir'de bazı camilerin ses sistemlerine yapılan korsan müdahale ve cami hoparlörlerinden Çav Bella isimli şarkının çalınmasıyla ilgili saldırganların bulunması için harekete geçti. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.


Dün İzmir'de camilerin ses sistemine yapılan saldırı sonucu bazı camilerde korsan müzik yayını yapılmış ve bu olay büyük tepki çekmişti. Yayınladığı sosyal medya mesajlarında olayın bir provokasyon olduğunu, mübarek Ramazan ayında camilere yapılan bu saldırının asla kabul edilemeyeceğini ifade eden CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.


"Tehlikeli bir provokasyon"


Bulunacakları suç duyurusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Deniz Yücel, şunları söyledi:


"Kutsal mekanlarımız olan camilerimiz üzerinden yapılan saldırıyı sadece ibadethanelerimize yapılmış bir saldırı olarak görmüyoruz. Bu alçakça planlanmış olan provokasyon dini değerlerimize, inancımıza, birliğimize, kardeşliğimize ve İzmir'e yapılmış bir saldırıdır. Bizler için kırmızı çizgimiz olan bu değerlere yapılacak saldırılar asla kabul edilemez ve gereken cevap önce bizim tarafımızdan verilir. Kurtuluş Savaşımızda dinimize, namusumuza, bayrağımıza ve bağımsızlığımıza saldıranlara gerekli dersi veren İzmirliler adına, tüm Müslümanlara olduğu gibi İzmir'e ve İzmirlilere de yapılmış saydığımız bu saldırıda tavır koymak boynumuzun borcudur. Camilerimizin, güzel dinimizin ve tüm kutsal değerlerimizin provokasyon malzemesi olarak kullanılmasına CHP olarak asla göz yummadık, bundan sonra da yummayacağız. İşte tüm bu sebeplerle, yapılan bu hain saldırının fail veya faillerinin bir an önce bulunması ve bu yaptıklarının yanlarına kar kalmaması için, CHP İzmir İl Başkanlığı olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Çünkü birilerinin İzmir'i, hatta Türkiye'yi karıştırmak için nasıl tehlikeli bir provokasyon içinde olduğunu görüyoruz. Camilerimize ve kutsal değerlerimize saldıracak kadar gözü dönmüşlerin bir an önce bulunması ve adalete teslim edilmesi adına büyük bir gayret göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Böylesine bir provokasyon sadece kınama ve mesajlarla geçiştirilemeyecek kadar hayati bir konudur. Bu bağlamda da CHP olarak ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Bulunacağımız suç duyurusuyla da bunun ilk adımı atıyoruz. Sonuç alınıncaya kadar adli sürecinde takipçisi olacağız."


"Bu oyuna gelmediğimizi gösterelim"


Camilere yapılan saldırıda çalınan şarkının İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim kampanyasında kullandığı şarkı olmasıyla ilgili yapılan açıklamalar hakkında da konuşan Yücel, şöyle devam etti:


"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yönelik böylesine çirkin bir değerlendirme veya yakıştırma yapanları kınıyorum. Buna cevap vermek bile istemem. Ancak, bu olayın Tunç Soyer'in basında çıkan 'Çav Bella şarkısı benimle özdeşleşti' şeklindeki açıklamasından 3 gün sonra yapılması ve çalınan şarkının Çav Bella olarak seçilmesi, çok net bir şekilde bu işin Tunç Soyer'i ve CHP'yi hedef göstermek için yapıldığının kanıtı. Provokasyon, kumpas ya da siyasi tezgah kurma yöntemleri geçmişte de uygulandı ve ülke zarar gördü. Benim tavsiyem, hangi partiden olursa olsun, hangi siyasi görüşten olursa olsun kimsenin bu yöntemlere prim vermemesi ve tuzaklara düşmemesi. Şunu açıkça ifade ediyorum; dini değerlerimize camilerimiz üzerinden yapılmaya çalışılan bu alçak saldırıda iki şey yapabiliriz. Birincisi ve bizce olması gereken, bu saldırı karşısında ortak tepkimizi gösterir, el birliği ve gönül birliği ile tüm halkımızın manevi duygularını inciten bu provokasyonun karşısında durabiliriz. Bu karşı duruşla da böylesine alçakça bir saldırı kimden gelirse gelsin, bizleri bölemeyeceklerini, oyuna getiremeyeceklerini ve dinimize yapılacak bir saldırıda omuz omuza olacağımızı gösterebiliriz. İkinci tercih olarak ise bu saldırının ucundan köşesinden, işimize gelen şekilde haksızca başkalarını suçlayarak veya hedef göstererek, bu işi ideolojik çatışmalara dönüştürerek, kutuplaştırmayı artırarak veya siyasi kaygılarla polemik oluşturarak, bu saldırıyı yapanların amaçlarına ulaşmalarını sağlarız. Biz bu iki seçenekten ilkini tercih ettik ve o yolda bu saldırının amacına ulaşmasına ve yapanların yanına kar kalmasına izin vermeyeceğiz. Diliyorum ki, bu saatten sonra İzmir'in isminin bu tartışmalarla anılmaması için, birliğimizin ve İzmir halkının yaşanan salgında gösterdiği dayanışmanın bozulmaması için, mübarek ramazan ayını bayram coşkusuyla uğurlayabilmemiz için herkes sorumlulukla davranır ve bu kirli oyuna gelmediğimizi gösteririz."


Yücel'in suç duyurusu dilekçesinin hazırlanmasının ardından yarın İzmir Adliyesine giderek, dilekçeyi Cumhuriyet Başsavcılığına vereceği belirtildi. - İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Başsavcı, İzmir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 04:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP İzmir'den camilerde 'Çav Bella' şarkısına suç duyurusu - Son Dakika

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