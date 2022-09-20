Atila Sertel: "Akp İktidarı Hastane ve Sağlık Çalışanları Arasında Ayrımcılık Yapıyor. Bu Yanlışa Derhal Son Verilmeli" - Son Dakika
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Atila Sertel: "Akp İktidarı Hastane ve Sağlık Çalışanları Arasında Ayrımcılık Yapıyor. Bu Yanlışa Derhal Son Verilmeli"

20.09.2022 12:39
Atila Sertel: "Akp İktidarı Hastane ve Sağlık Çalışanları Arasında Ayrımcılık Yapıyor. Bu Yanlışa Derhal Son Verilmeli"

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nin sağlık çalışanları arasında ayrımcılık yarattığı, tüm kamu kurumlarında görev yapan sağlık çalışanlarını kapsamadığına dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya soru önergesi veren Sertel, “AKP iktidarı, hastane ve sağlık çalışanları arasında da ayrımcılık yapıyor. Bu yanlışa derhal son verilmeli” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'nin sağlık çalışanları arasında ayrımcılık yarattığı, tüm kamu kurumlarında görev yapan sağlık çalışanlarını kapsamadığına dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soru önergesi veren Sertel, "AKP iktidarı, hastane ve sağlık çalışanları arasında da ayrımcılık yapıyor. Bu yanlışa derhal son verilmeli" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'yle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Sertel, yönetmeliğin Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerle üniversite hastanelerinde görev yapanları kapsadığını ancak belediye hastaneleri, cezaevi hekimleri ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki hekimler için düzenleme yapılmadığını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Hastanesi Eşrefpaşa üzerinden örnek veren Sertel, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanları büyük bir özveriyle 24 saat anlayışı ile görev yapıyor. Son yapılan düzenleme ile ek ödemeler getirilerek ücretlerde iyileştirmeler yapıldı. Kamu kurumlarında görev yapan hekimler ile belediye hastanelerinde çalışan sağlık görevlileri bu düzenlemenin dışında bırakıldı. Eşit iş yapıyorlar eşit ücret almıyorlar. Bu yönetmelikte gerekli değişiklikler yapılarak kapsamı genişletilmeli, haksızlığa son verilmelidir. İzmir Eşrefpaşa Hastanesi, İl Özel İdaresi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiği 1950 yılından bu yana belediyenin yönetiminde. Eşrefpaşa Hastanesi 72 yıldır tüm İzmir'e hizmet veriyor. Yalnızca belediye personeline değil sosyal güvencesi olan herkese tıpkı devlet hastaneleri gibi hizmet sunuyor. Burada görev yapan doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının hemen hepsi devlet memuru. Devlet hastanesi gibi hizmet vermelerine rağmen ek ödeme düzenlemesinden yararlandırılmadılar. Yine cezaevlerinde, bakanlıklarda kurum hekimi olarak yapanlar da ek ödemeden yararlandırılmadılar. Ağustos ayında çıkarılan yönetmelik Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile üniversite hastanelerinde çalışanlar için çıkarılmış ve onların ücretleri iyileştirilmiş oldu. Eşrefpaşa benzeri hizmet veren belediye hastaneleri ve kamu kurumlarında görev yapan doktorlar ek ödemelerden mahrum bırakıldı. Vatandaşlar arasında ayrımcılık yapan AKP iktidarı, hastane ve sağlık çalışanları arasında da ayrımcılık yapıyor. Bu yanlışa derhal son verilmeli."

BAKAN KOCA'YA ŞU SORULARI YÖNELTTİ:

Sertel, önergesinde Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti:

1- Çalışanların memur statüsünde olduğu, tüm vatandaşlara devlet hastanesi gibi hizmet sunulduğu Eşrefpaşa Hastanesi çalışanlarının özlük hakkı ve ek ödeme düzenlemelerinden yararlanamamasının sebebi nedir?

2- Eşrefpaşa Hastanesi dışında Türkiye genelinde bu düzenlemelerden yararlandırılmayan kaç hastane vardır? Varsa bu hastanelerin ismi nedir?

3- Eşit işe eşit ücret politikası gereği belediye hastanelerinin, Cezaevi ve diğer bakanlıklarda görev gören doktor ve diğer sağlık çalışanlarının da iyileştirilmelerden yararlandırılması gerekmiyor muydu?

4- Yapılan düzenlemenin kapsamı genişletilerek Eşrefpaşa Hastanesi gibi diğer kurum ve kuruluşların da kapsam içine alınmasına yönelik bir adım atılacak mı?

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Kaynak: ANKA

Atila Sertel, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atila Sertel: 'Akp İktidarı Hastane ve Sağlık Çalışanları Arasında Ayrımcılık Yapıyor. Bu Yanlışa Derhal Son Verilmeli' - Son Dakika

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