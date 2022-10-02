Murat Bakan'dan Süleyman Soylu'ya: "Mersin'deki Saldırıda Şehit Olan Polisimize İdare Tarafından Uzun Namlulu Silah ve Çelik Yelek Verilmiş Midir" - Son Dakika
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Murat Bakan'dan Süleyman Soylu'ya: "Mersin'deki Saldırıda Şehit Olan Polisimize İdare Tarafından Uzun Namlulu Silah ve Çelik Yelek Verilmiş Midir"

02.10.2022 11:01
Murat Bakan'dan Süleyman Soylu'ya: "Mersin'deki Saldırıda Şehit Olan Polisimize İdare Tarafından Uzun Namlulu Silah ve Çelik Yelek Verilmiş Midir"

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, terör örgütü PKK’nın Mersin’de polisevine düzenlediği saldırıda güvenlik zafiyeti olduğu iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Nöbet kulübesinde görev yapan şehit polisimize idare tarafından uzun namlulu silah ve çelik yelek verilmiş midir” diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, terör örgütü PKK'nın Mersin'de polisevine düzenlediği saldırıda güvenlik zafiyeti olduğu iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Nöbet kulübesinde görev yapan şehit polisimize idare tarafından uzun namlulu silah ve çelik yelek verilmiş midir" diye sordu.

Murat Bakan, Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'ndeki polisevine 26 Eylül'de düzenlenen terör saldırısıyla ilgili Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Bakan, önergesinde şunları kaydetti:

"KAMUOYUNA YANSIYAN ÇATIŞMA GÖRÜNTÜLERİ, GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİN CAN GÜVENLİĞİ İÇİN YETERİNCE TEDBİR ALINMADIĞI ELEŞTİRİLERİNİ BERABERİNDE GETİRMİŞTİR"

"Terör örgütü PKK'nın Mersin'de polisevine düzenlendiği hain saldırıda kahraman polis memurumuz Sedat Gezer şehit olmuş, bir kahraman polisimiz de yaralanmıştır. Terör saldırısı, yola uzanıp, kaldırımı ve bir ağacı kendisine siper ederek teröristlerle çatışan kahraman polis ve bekçilerimizce püskürtülmüştür. Kamuoyuna yansıyan çatışma görüntüleri ise güvenlik güçlerimizin can güvenliği için yeterince tedbir alınmadığı eleştirilerini beraberinde getirmiştir.

Görüntülere ilişkin, konunun uzmanları, nöbet kulübesinin zırhlı olması gerektiğini ve risk durumuna göre etrafına zırhlı siperlik takımı yerleştirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Söz konusu tedbirlerin alınmamasının büyük bir güvenlik zafiyeti olduğu, gerekli tedbirlerin alınması halinde terör eyleminin şehit verilmeden önlenebileceğinin altı çizilmektedir."

Murat Bakan, Süleyman Soylu'ya şu soruları yöneltti:

"ŞEHİT POLİSİMİZE İDARE TARAFINDAN UZUN NAMLULU SİLAH VE ÇELİK YELEK VERİLMİŞ MİDİR"

"İl emniyet müdürlüklerinde günlük nöbetçi olarak görev yapan nöbetçi müdürlerin sabit nokta nöbetçilerini gezerek, gördükleri eksiklikleri rapor ederek il emniyet müdürüne yazılı bilgi vermesi gerekmektedir. Buna göre; nöbetçi müdürlerce polisevi en son ne zaman denetlenmiştir, zırhlı kulübe ve zırhlı siperlik eksikliği bu raporlarda yazılmış mıdır?

Zırhlı kulübe tahsisi yapılmayan noktada personele görev yaptıran sorumlular hakkında soruşturma açılmış mıdır? Açılmamışsa açılacak mıdır?

Nöbet kulübesinde görev yapan şehit polisimize idare tarafından uzun namlulu silah ve çelik yelek verilmiş midir? Verilmediyse gerekçesi nedir?

Türkiye genelinde kaç polis ve jandarma sabit nokta görevinde ve zırhı bulunmayan kulübelerde görev yapmaktadır? Bu saldırı sonrasında hangi acil tedbirler alınacaktır?

Sabit nokta görevlilerinin gece nöbetinde 13 saat görev yaptıkları doğru mu? Türkiye genelindeki tüm nokta nöbetçilerinin çalışma saatleri 8/24 veya 12/36 sistemine ne zaman geçecektir?"

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Süleyman Soylu, Murat Bakan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murat Bakan'dan Süleyman Soylu'ya: 'Mersin'deki Saldırıda Şehit Olan Polisimize İdare Tarafından Uzun Namlulu Silah ve Çelik Yelek Verilmiş Midir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Murat Bakan'dan Süleyman Soylu'ya: "Mersin'deki Saldırıda Şehit Olan Polisimize İdare Tarafından Uzun Namlulu Silah ve Çelik Yelek Verilmiş Midir" - Son Dakika
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