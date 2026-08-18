CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve meclis üyesi Ulusoy'un uyuşturucu testleri pozitif çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve meclis üyesi Ulusoy'un uyuşturucu testleri pozitif çıktı

CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve meclis üyesi Ulusoy\'un uyuşturucu testleri pozitif çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumunda uyuşturucu testi yapılan CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy’un test sonuçları pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumunda uyuşturucu testi yapılan CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy’un test sonuçları pozitif çıktı.

CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve meclis üyesi Ulusoy'un uyuşturucu testleri pozitif çıktı
İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan

İKİ CHP'LİNİN DE UYUŞTURUCU TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunda (ATK) uyuşturucu testi yapılan İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy’un test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve meclis üyesi Ulusoy'un uyuşturucu testleri pozitif çıktı
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel (solda) - İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy (sağda)

Soruşturma kapsamında her iki isimden alınan numunelerde uyuşturucu madde tespit edildiği, adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

22 TEMMUZ'DA ÖRNEK VERMİŞLERDİ

Soruşturma makamının talebi üzerine şüpheliler Gökhan Ercan ve Hamit İlker Ulusoy, 22 Temmuz 2026 tarihinde Adli Tıp Kurumu Başkanlığına giderek numune vermişti

Adli Tıp uzmanları tarafından şüphelilerden kan, idrar, saç ve tırnak örnekleri alınmıştı. 

YENİ PARTİ'YE KATILDI

İzmit Belediyesine yönelik operasyon kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, partisinden ayrılarak, Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'nin kurucu İzmit İlçe Başkanı olarak görevlendirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi, İzmit Belediyesi, Gökhan Ercan, Özgür Özel, Uyuşturucu, Kaçakçılık, Narkotik, Kocaeli, ulusoy, Son Dakika

Son Dakika CHP CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve meclis üyesi Ulusoy'un uyuşturucu testleri pozitif çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Muammer Doğu Muammer Doğu:
    içmeyen var mı bunlardan 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da aile katliamı Eşini 39, oğlunu 49 yerinden canice katleden sağın cezası onandı Adana'da aile katliamı! Eşini 39, oğlunu 49 yerinden canice katleden sağın cezası onandı
Suudi Arabistan’da diplomasi tarihinde bir ilk: Kadın başkonsolos göreve başladı Suudi Arabistan'da diplomasi tarihinde bir ilk: Kadın başkonsolos göreve başladı
Devrim Muhafızları Sözcüsü’nden Trump’a “gizli görüşme“ yalanlaması Devrim Muhafızları Sözcüsü'nden Trump'a "gizli görüşme" yalanlaması
Arda Turan’ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı Arda Turan'ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı
Pervin Buldan, 32 yıl önce öldürülen eşi Savaş Buldan cinayeti için Adalet Bakanlığına başvurdu Pervin Buldan, 32 yıl önce öldürülen eşi Savaş Buldan cinayeti için Adalet Bakanlığına başvurdu
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
Anthony Taylor, Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonları değerlendirdi Anthony Taylor, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonları değerlendirdi

14:49
2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber Kardeşi yoğun bakımda
2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber! Kardeşi yoğun bakımda
14:35
Nereden nereye 60 milyon euroluk yıldız 9. ligde top oynuyor
Nereden nereye! 60 milyon euroluk yıldız 9. ligde top oynuyor
13:28
Sivas’ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
13:11
Görüntü başkent Ankara’dan Rezilliği görenler telefona sarıldı
Görüntü başkent Ankara'dan! Rezilliği görenler telefona sarıldı
12:54
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici’nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici'nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
12:51
Kentte bir ilk Sağlık Bakanı Memişoğlu “Göğsümüzü kabartan an“ notuyla paylaştı
Kentte bir ilk! Sağlık Bakanı Memişoğlu "Göğsümüzü kabartan an" notuyla paylaştı
12:30
Faizler düşürülecek mi Piyasaları sarsan “köklü değişiklik“ iddiasına yanıt var
Faizler düşürülecek mi? Piyasaları sarsan "köklü değişiklik" iddiasına yanıt var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 15:00:08. #7.13#
SON DAKİKA: CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve meclis üyesi Ulusoy'un uyuşturucu testleri pozitif çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.