CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve meclis üyesi Ulusoy\'un uyuşturucu testleri pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumunda uyuşturucu testi yapılan CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy’un test sonuçları pozitif çıktı.

İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan

İKİ CHP'LİNİN DE UYUŞTURUCU TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunda (ATK) uyuşturucu testi yapılan İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy’un test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel (solda) - İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy (sağda)

Soruşturma kapsamında her iki isimden alınan numunelerde uyuşturucu madde tespit edildiği, adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

22 TEMMUZ'DA ÖRNEK VERMİŞLERDİ

Soruşturma makamının talebi üzerine şüpheliler Gökhan Ercan ve Hamit İlker Ulusoy, 22 Temmuz 2026 tarihinde Adli Tıp Kurumu Başkanlığına giderek numune vermişti

Adli Tıp uzmanları tarafından şüphelilerden kan, idrar, saç ve tırnak örnekleri alınmıştı.

YENİ PARTİ'YE KATILDI

İzmit Belediyesine yönelik operasyon kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, partisinden ayrılarak, Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'nin kurucu İzmit İlçe Başkanı olarak görevlendirildi.