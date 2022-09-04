Aylin Nazlıaka, İzmir'de Darp Edilen Otobüs Şoförü Burçin Akça'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Aylin Nazlıaka, İzmir'de Darp Edilen Otobüs Şoförü Burçin Akça'yı Ziyaret Etti

04.09.2022 13:19
Aylin Nazlıaka, İzmir'de Darp Edilen Otobüs Şoförü Burçin Akça'yı Ziyaret Etti

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İzmir’de bir erkek yolcu tarafından darp edilen belediye otobüsü şoförü Burçin Akça'yı ziyaret etti. Nazlıaka, Akça’ya “Yalnız değilsin, biz varız” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İzmir'de bir erkek yolcu tarafından darp edilen belediye otobüsü şoförü Burçin Akça'yı ziyaret etti. Nazlıaka, Akça'ya "Yalnız değilsin, biz varız" dedi.

Nazlıaka, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüs işletmesi ESHOT'ta çalışırken bir erkek yolcu tarafından geçtiğimiz aylarda darp edilen kadın şoför Burçin Akça'yı hafta içerisinde ziyaret etti. Akça'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Nazlıaka, Akça'nın yaşadıklarını dinledi.

İki yıldır ESHOT şoförlüğü yapan ve darp edilen Akça yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Her zaman olduğu gibi, mesai saatinde göreve başladım. Alsancak'ta ışıklarda durduk. Kapımı tıklatanlar oldu 'kapıyı açar mısın?' diye sordular. Ben de orada durak olmadığı için, usulsüzlük yapmamak için kapıyı açmadım. Sonra otobüsten bir yolcu da müdahil olarak, 'açsana kapıyı' dedi. Açamayacağımı söyledim, hakaret etmeye başladı. Bir sonraki durağa kadar tartıştık, yol boyu hakaret ve küfretti. Camıma yumruk atmaya başladı. Polis çağıracağımı söyledim. Kabin kapılarımı açtı. Hakaret edip bağırmaya devam etti. Polisi iki kez aradım, 'beni darp edecek, gelin' dedim. '3 dakika içinde 2 kez aradınız, geliyoruz' cevabını verdiler. Saldırgan, 'seni öldüreceğim, yaşatmayacağım' diye bağırmaya devam etti. Sonra da yumruk attı."

"ADALETİN SAĞLANMASI İÇİN YANINIZDAYIZ"

Akça'yı dinleyen Nazlıaka, şöyle konuştu:

"İktidarın kadını eşit görmeyen zihniyeti nedeniyle, kadınların can güvenliği kalmadı. Eşitlik mücadelemizde kadın şoförler çok önemli bir görev üstleniyor, mesleklere dair cinsiyetçi kodlarının kırılmasını sağlıyor, kadınların her alanda çalışabileceğini kanıtlıyor. Biz kadın şoförlerin sayısının artmasını arzu ediyoruz. Kız kardeşimizin görevini yaparken, erkek şiddetine maruz kalması kabul edilemez. Bu durum otobüs şoförü olmak isteyen diğer kadınların da cesaretini kıracaktır. Adaletin sağlanması ve saldırganın hak ettiği cezayı alması için hukuk mücadelenizde sizi asla yalnız bırakmayacağız. Duruşmalarda yanınızda olacağız. Yalnız değilsiniz, biz varız."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Aylin Nazlıaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aylin Nazlıaka, İzmir'de Darp Edilen Otobüs Şoförü Burçin Akça'yı Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aylin Nazlıaka, İzmir'de Darp Edilen Otobüs Şoförü Burçin Akça'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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