CHP Kayseri İl Başkanlığı Danışma Kurulu toplandı - Son Dakika
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CHP Kayseri İl Başkanlığı Danışma Kurulu toplandı

20.03.2022 15:26
CHP Kayseri İl Başkanlığı Danışma Kurulu toplandı

CHP Kayseri İl Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

CHP Kayseri İl Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Öğretmenevi Düğün Salonu'ndaki toplantıda konuşan İl Başkanı Ümit Özer, iktidara yönelik eleştirilerde bulunarak, AK Parti'nin 20 yıldır tek başına iktidarda olduğunu ve gücünü halk için kullanmadığını iddia etti.

Esnaf, çifti, öğrenci gibi toplumun tüm kesimlerinin sıkıntılar yaşadığını öne süren Özer, "Çiftçiyi üretemez, esnafı dükkanını açamaz hale getirmiştir. İşçiyi, memuru geçinemez hale getirmiştir. Bu iktidar vatandaşı ekmek, pirinç, yağ kuyruğuna mahkum etmiştir." dedi.

Toplantıya, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, eski il başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Öğretmenevi, Kayseri, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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