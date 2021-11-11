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CHP'Lİ AĞBABA: TÜRKİYE'Yİ SEVİYORSANIZ ERKEN SEÇİME GİDİLMELİ - Son Dakika

CHP'Lİ AĞBABA: TÜRKİYE'Yİ SEVİYORSANIZ ERKEN SEÇİME GİDİLMELİ

11.11.2021 16:24
CHP'Lİ AĞBABA: TÜRKİYE'Yİ SEVİYORSANIZ ERKEN SEÇİME GİDİLMELİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kayseri'de milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, "Eğer Türkiye'yi seviyorsanız, Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsanız derhal erken seçime gidilmesi lazım.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kayseri'de milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, "Eğer Türkiye'yi seviyorsanız, Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsanız derhal erken seçime gidilmesi lazım. Bu ülkenin kaybettiği her gün emekçilerin yoksullaşması, işsizliğin artması anlamına geliyor. Seçime gidilmediği her gün bu ülkenin daha da geriye gittiğine şahit olacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 38 milletvekili ile birlikte Kayseri'ye geldi. Milletvekilleri 2 gün boyunca Kayseri'nin ilçelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya gelecek. Milletvekillerinin ziyaretleri öncesi bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, dün Atatürk'ün, ölüm yıl dönümünde anıldığını hatırlatarak, "Türkiye'nin gündemi yoğun. Dün biliyorsunuz bu ülkenin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüydü. Mustafa Kemal Atatürk sadece bir siyasi partinin değil, bu yurtta yaşayan herkesin ortak değeridir. Tabi bugünlerde siyasetçiler ülkeyi bölmemesi, bu iş üzerinde kutuplaşma yaymaması lazım ama ülkeyi yöneten AKP Genel Başkan Yardımcısı 09.05'ten yaklaşık 25 dakika sonra ilk yapmış olduğu şey Atatürk'ün 'benim büyük iki eserim vardır' dediği partiye saldırmak oldu. Biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk'ü övmesinden gayet memnunuz. Keşke Atatürk tartışılmasa, keşke bu ülkenin kurucusu hakkında çok ağır laflar edilmese. Bizi eleştirenlerden ve genel başkanımıza hakaret edenlerden Atatürk ile ilgili alacağımız bir ders yok" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DEKİ 30 MİLYON KİŞİ KIŞIN ÜŞÜYOR'

Ülkede işsizlik sorunu olduğunu söyleyen Ağbaba şöyle konuştu:

"Sokağa çıkan her iki gençten biri iş bulamıyor. TÜİK diyor ki 'işsizlik Eylül ayında 70 bin kişi azaldı' İŞ-KUR ise azalmadığını ve eylül ayında 156 bin kişi arttığını dile getiriyor. İkisi de devletin kurumu. TÜİK anket yaparak bu sonuca ulaşıyor. İŞKUR ise kendine kayıtlı verileri açıklıyor. Kayseri'deki vatandaşlara soralım işsizlik arttı mı, azaldı mı? Türkiye'de birkaç rakamı daha dikkatinize sunmak istiyorum. Türkiye'de 30 milyon 538 bin 629 kişi düzenli olarak sofrasına et, balık ya da tavuk koyamadı. 57 milyon kişi konut masraflarının kendisine yük getirdiğini düşünüyor. 40 milyon 936 bin kişi borç ve taksitlerini ödeyemiyor. 30 milyon kişi evini fazla ısıtamadığını söylüyor. Yani Türkiye'deki 30 milyon kişi kışın üşüyor. 47 milyon 486 bin kişi mobilyaları değiştiremediğini söylüyor. İşten çıkarma yasağından bu yana Türkiye'de tam 632 bin kişi işsiz kalmış durumda. Haziran ayında sanki Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi şaha kalkmış gibi işten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği kaldırıldı. Sonuç olarak haziran ayından ekim ayına kadar toplam 632 bin kişi işten atılmış durumda. Bu demek oluyor ki işten çıkarma yasağı kaldırıldıktan 4 ay sonra her ay 150 bin kişi işsiz kalmış durumda."

'TÜRKİYE İYİ YÖNETİLEMİYOR'

Erken seçim çağrısı yapan Ağbaba, "Dolara bakıyorsunuz her gün dolar artıyor. Dolar arttıkça Kayserililer yoksullaşıyor. İşsizler yoksullaşıyor. Asgari ücretliler yoksullaşıyor ama zenginleşen birileri var. Onlarda yap işlet devlet modeliyle kamu-özel iş birliği dedikleri devlet garantili dolar bazlı anlaşmalar imzalayanlar her gün milyonlarca lira para kazanıyor. Köprülerinden, havaalanlarından, iş yerlerinden hala milyonlarca lira dolar arttıkça para kazanan insanlar var. Türkiye'de maalesef bu ekonomik koşullar yaşanırken Türkiye iyi yönetilemiyor. Buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Eğer Türkiye'yi seviyorsanız, Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsanız derhal erken seçime gidilmesi lazım. Bu ülkenin kaybettiği her gün emekçilerin yoksullaşması, işsizliğin artması anlamına geliyor. Seçime gidilmediği takdirde bu ülkenin he her gün daha da geriye gittiğine şahit olacağız. O nedenle erken seçimin yapılması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Olcay DÜZGÜN- İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)-

CHP'Lİ AĞBABA: TÜRKİYE'Yİ SEVİYORSANIZ ERKEN SEÇİME GİDİLMELİ
CHP'Lİ AĞBABA: TÜRKİYE'Yİ SEVİYORSANIZ ERKEN SEÇİME GİDİLMELİ
CHP'Lİ AĞBABA: TÜRKİYE'Yİ SEVİYORSANIZ ERKEN SEÇİME GİDİLMELİ
CHP'Lİ AĞBABA: TÜRKİYE'Yİ SEVİYORSANIZ ERKEN SEÇİME GİDİLMELİ
CHP'Lİ AĞBABA: TÜRKİYE'Yİ SEVİYORSANIZ ERKEN SEÇİME GİDİLMELİ

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Kayseri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'Lİ AĞBABA: TÜRKİYE'Yİ SEVİYORSANIZ ERKEN SEÇİME GİDİLMELİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'Lİ AĞBABA: TÜRKİYE'Yİ SEVİYORSANIZ ERKEN SEÇİME GİDİLMELİ - Son Dakika
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