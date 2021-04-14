CHP'li Hancıoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin tek taraflı feshini tanımayacaklarını söyledi - Son Dakika

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Türkiye'yi, İstanbul Sözleşmesi'nden tek taraflı olarak çeken iradeye boyun eğmeyeceklerini ifade etti.

Hancıoğlu, Meclis'te bir grup CHP'li kadın milletvekili ile düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Sözleşmesi'nin, dünyanın dört bir yanında varoluş mücadelesi veren kadınlar için tarihi bir kazanım olduğunu belirtti.

Sözleşmenin, Türk kadınları açısından özel bir anlam taşıdığını kaydeden Hancıoğlu, "Türk kadını tarih boyunca; alın teri dökerek, dişiyle, tırnağıyla kazıyarak, hatta canını feda ederek ulusunun bağımsızlık mücadelesine katkı sunmuş ve Cumhuriyet devrimi sayesinde bütün emeklerinin karşılığını almıştır." dedi.

Kadınların, sosyal, siyasal, ekonomik ve diğer bütün haklardan adilce yararlanabilmesi için yüreğini ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükran borçlu olduklarını dile getiren Hancıoğlu, "Ancak sadece şükran borcumuz yok, onlara bir de görev borcumuz var. Haklarımız, kazanımlarımız birer birer gasbedilirken bu duruma seyirci kalmayacağız, saldırıları sineye çekmeyeceğiz. Hukuku ve millet iradesini ayaklar altına alarak; ülkemizi, İstanbul Sözleşmesi'nden tek taraflı olarak çeken iradeye boyun eğmeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Sözleşmesi'nin içinde, iddia edildiği gibi aile bütünlüğüne halel getirdiğine ilişkin, kültürel ve toplumsal değerleri erozyona uğrattığına ilişkin, boşanmaları arttırdığına ilişkin hiçbir hüküm olmadığını belirten Hancıoğlu, şunları kaydetti:

"Sözleşmedeki tek vurgu şudur: Taraf devletler, kadını her türlü şiddetten korumak ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu sözleşme, cinsiyet temelli psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, zorla evlendirme, taciz de dahil olmak üzere kadınları her türlü şiddetten koruyan en kapsamlı sözleşmedir. Bu sözleşme, ülkemizdeki 42 milyon, dünyadaki 3 milyar 800 milyon kadının hak ve hukukunu devletlerin güvencesi altına almak için hazırlanmış ve hayata geçirilmiş bir sözleşmedir. İşte bu somut gerçekten hareketle; Meclisin yani millet iradesinin yok sayılarak, Anayasa ve evrensel hukuk normları ayaklar altına alınarak, daha da vahim olanı kadınların yaşam hakkı ellerinden alınarak İstanbul Sözleşmesi'nin tek taraflı feshini tanımayacağız."