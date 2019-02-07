Son Dakika Haberleri: CHP'li Muharrem İnce Açıklaması

CHP'li Muharrem İnce Açıklaması

33 dakika önce

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, "Ergenekon, Balyoz dediler Türk Ordusunu dağıttılar.

CHP'li Muharrem İnce Açıklaması, System.String[]
24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, "Ergenekon, Balyoz dediler Türk Ordusunu dağıttılar. Sonra o generaller dışarıya çıktı, FETÖ'cüler içeriye girdi. 3 ayağın biri eksik kaldı. İkisi girdi, biri eksik kaldı. Dün orada (Silivri Cezaevi) gördüm ki bu eksiklik de inşallah bu memleketi soyanlara o eksiklik hep birlikte giderilecektir." dedi.

Ödemiş Belediye Düğün Salonunda partililerle bir araya gelen İnce, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ile ilçe belediye başkan adayına destek istedi.

Burada konuşan İnce, salı günü 3 milletvekiliyle, kapanan Karşı gazetesine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davası kapsamında tutuklu bulunan eski CHP milletvekili Eren Erdem'i ziyaret ettiklerini ve kendisini açlık grevinden vazgeçirdiklerini belirtti.

16 yıl milletvekilliği yaptığını, Türkiye'de en fazla ziyaret ettiği yerlerden birisinin de Silivri Cezaevi olduğunu ifade eden İnce, şöyle konuştu:

"Ergenekon, Balyoz dediler Türk Ordusunu dağıttılar. Sonra o generaller dışarıya çıktı, FETÖ'cüler içeriye girdi. 3 ayağın biri eksik kaldı. İkisi girdi, biri eksik kaldı. Dün orada (Silivri Cezaevi) gördüm ki bu eksiklik de inşallah bu memleketi soyanlara o eksiklik hep birlikte giderilecektir."

İnce, İzmir'de 22 belediyenin CHP'de olduğunu anımsatarak, "İzmir'e 30 sıfır yakışır. Tabi ki İYİ Parti ile birlikte." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:42 Kaynak: AA

Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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