CHP'li Nazlıaka: "Zorbalar Kalmaz Gider. Bu Zorbalığa Biz Kadınlar Son Vereceğiz" - Son Dakika

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasının 11. yıl dönümüne ilişkin, "Yaşam hakkımızı savunmak için İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğiz. Kadınlar vardır, kadınlar her yerde demeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki zorbalar kalmaz gider, bu zorbalığa biz kadınlar son vereceğiz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diye haykırmaya her yerde, her koşulda, her alanda devam edeceğiz" dedi.

'İstanbul Sözleşmesi' olarak anılan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011 tarihinde Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da imzalandı.

İmzalanmasının üzerinden 11 yıl geçen İstanbul Sözleşmesi'nden, ilk ve tek ayrılan ülke ev sahibi Türkiye oldu. 30 Nisan 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle çekildi.

Bunun üzerine ülkenin dört bir yanında kadınlar "İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz" diyerek eylemler yaptı. CHP Kadın Kolları, kadın dernekleri, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, fesih kararının hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak konuyu yargıya taşıdı. Danıştay'da görülen dava sürüyor.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDET İLE MÜCADELE BİR DEVLET POLİTİKASI HALİNE GELMELİYDİ"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, ANKA Haber Ajansı'na sözleşmenin imzalanmasının yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Nazlıaka, "Bugün İstanbul Sözleşmesi, 11 yaşında. Kadınlar, dünya tarihi boyunca birçok eşitsizlikle ve ayrımcılıkla karşılaştılar; şiddete maruz kaldılar. Kadınları canından eden ve hayatın kenarına iten her türlü şiddetle mücadele için bir şeyler yapmalıydık. Dünyanın tüm kadınları birleşmeli ve kadına yönelik şiddet ile mücadele bir devlet politikası haline gelmeliydi. Zor gibi görünen bu şey gerçekleşti. Kadınlar birleşti ve kendi alanında altın standart olarak kabul edilen İstanbul Sözleşmesi doğdu" diye konuştu.

"HUKUKSUZ KARARI ELBETTE KABUL ETMİYORUZ, ETMEYECEĞİZ"

Nazlıaka, "Sözleşme, kadınların yüz yıllardır yaşadığı deneyimler ve sivil toplum örgütlerinin, akademisyenlerin bilgisi, birikimiyle birlikte inşa edildi. Ne mutlu bize ki Türkiye de bu sözleşmenin ilk imzacısı oldu. Yine ne utanç verici ki Türkiye, hiçbir çekince koymadan imzaladığı bu sözleşmeden bir gece yarısı tek adamın kararı ile çıktı. Biz bu hukuksuz kararı elbette kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz" diyerek sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN VAZGEÇMİYORUZ, VAZGEÇMEYECEĞİZ"

CHP Kadın Kolları olarak hukuki mücadele başlattıklarını anımsatan Nazlıaka, "Hem partimizin meclis grubu olarak hem de kadın kolları olarak Danıştay'a başvuruda bulunduk. 7 Haziran'da yine bir dava olacak ve o davada da tüm kadınlar olarak 81 ilden Danıştay'da bulunacağız. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz" dedi.

"ZORBALAR KALMAZ, GİDER; BU ZORBALIĞA BİZ KADINLAR SON VERECEĞİZ"

Kadınların İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğini ifade eden Nazlıaka, şöyle konuştu:

"Bizler ölmeden önce katilinin adını kanıyla yazan kadınların hakkını savunmak için, çocuk istismarı ve saygınlık indirimi sözcüklerinin mahkeme kararlarında yan yana geçmemesi için, kız çocuklarının erken yaşta ve zorla evlendirilmemesi için ve en önemlisi de yaşam hakkımızı savunmak için İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğiz. Kadınlar vardır, kadınlar her yerde demeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki zorbalar kalmaz, gider; bu zorbalığa biz kadınlar son vereceğiz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diye haykırmaya her yerde, her koşulda, her alanda devam edeceğiz."