CHP'li Öztrak: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözleri vahimdir - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'li Öztrak: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözleri vahimdir - Son Dakika

CHP'li Öztrak: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözleri vahimdir

6 saat önce

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz gazetesine verdiği demece ilişkin, "KKTC Cumhurbaşkanının sözleri büyük talihsizlik ve vahimdir" dedi.

CHP'li Öztrak: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözleri vahimdir, System.String[]

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz gazetesine verdiği demece ilişkin, "KKTC Cumhurbaşkanının sözleri büyük talihsizlik ve vahimdir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. MYK toplantısı sürerken, CHP'li Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, resmi rakamlarla işsiz sayısının son 1 yılda 327 bin kişi artarak, 4 milyon 308 bin olduğunu söyledi. Öztrak, "İş bulma ümidini yitirmiş veya diğer nedenlerle iş gücü piyasasından çekilmiş ama 'iş bulsam çalışırım' diyenleri dikkate aldığımızda, gerçek işsizlik rakamı 7 milyon 677 bin kişi" diye konuştu.

'BAŞBUĞ ÖNEMLİ BİR NOKTAYA İŞARET ETTİ'

Öztrak, son günlerde eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'nun düşüncelerini ifade etmesi üzerinden bir tartışma yürüdüğünü kaydederek, şöyle konuştu:

"İktidar istiyor ki FETÖ'nün siyasi ayağı tartışılacaksa, bunun miladı 17-25 Aralık 2013 sonrası olsun. Öncesi, siyasi ayak tartışmalarına hiç konu olmasın. Ama kimya biliminin temel kanunlarındandır; hiçbir şey vardan yok olmaz, yoktan da var olmaz. FETÖ denilen örgüt 26 Aralık 2013 tarihinde birden gökten yeryüzüne inmedi. Öncesinde askeriyeye, adliyeye, camiye ve devletin tüm kılcal damarlarına yerleştirildi. Bunların tümü bizlerin ve devlet organlarının uyarılarına rağmen yapıldı. Şimdi maksat üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Eğer FETÖ'nün siyasi ayağı gerçekten ortaya çıkarılacaksa Sayın Başbuğ önemli bir noktaya işaret etti. Üzüm yenecekse ipin ucunu buradan çekmek lazım. Ama anlaşılan iktidarın derdi üzüm yemek değil. Dertleri bağcıyı dövmek."

'KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI'NIN SÖZLERİ VAHİMDİR'

Öztrak, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz gazetesine verdiği demecin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Bugün bu ülkede Kıbrıs konusundaki duruşu en net parti CHP'dir. Bunu çok açıkça ifade ediyorum. 1974 yılında biz neredeysek bugün de oradayız. KKTC Cumhurbaşkanının sözleri büyük talihsizlik ve vahimdir. Hele hele konuşmasının içerisinde yersiz bir biçimde, Sayın Tayfur Sökmen'in adını geçirmesi kabul edilebilir bir husus değildir. Sayın Sökmen, Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Hatay davasını sonuçlandırmış kişidir."


Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:04 Kaynak: DHA
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