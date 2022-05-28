CHP'li Öztunç'tan Marmaris'teki Otel İnşaatına Tepki: "Halk Var, Halk. Rantı Bıraksınlar Biraz Halkçı Olsunlar.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Muğla Marmaris'te Sinpaş'a ait otel inşaatının önünde; "Turizm sezonunun ortasında, inşaat yasağı varken inşaat yapamazsınız. '580 lira günlük ceza öderiz yaparız.' Yok öyle yağma. İki, dinamit patlatma işi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu izni hangi akla dayanarak veriyor? Bakanın haberi yoksa, müdahale etsin. Bakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na sırtını dayayan bu şirketten korkmasın. Halk var, hak. Rantı bıraksınlar biraz halkçı olsunlar artık. Giderayak nerede rant varsa onun peşine düşmüşler" tepkisini gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Marmaris'te inşaatı devam eden Sinpaş'a ait Kızılbük Wellnes Resort Otel'in şantiye sahası girişinde açıklama yaptı. Öztunç; CHP Muğla milletvekilleri Burak Erbay ve Mürsel Alban ile CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı ile birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün Marmaris'teyiz. Marmaris, Türkiye'nin doğal güzelliği en güzel olan kentlerinden bir tanesi. Bir cennet, bir doğa harikasıdır. Geçtiğimiz yıl yangınlarla bir darbe yedi. Büyük yangınlar çıktı ve AKP hükümetinin beceriksizliğinden dolayı yangınlar kısa sürede söndürülemedi, çok sayıda alan yandı. Bu doğru. O yarayı sarmak için bir adım atılıyor, bunun daha da büyümesi gerekiyor.

"AKILLARI FİKİRLERİ PARADA"

Marmaris'te son zamanlarda gündemde olan başka bir konu var. Sinpaş meselesi. Bir özel şirket, bir otel inşaatı yapıyor. Evet, 1987 yılında alınmış bir ruhsat var. O zamanlar, 1987 yılında, 1980'li yıllarda; Türkiye turizminin geliştirilmesi için benzer yerlere çok sayıda ruhsatlar verilmişti. O ruhsat çerçevesinde bir inşaat sürüyor.

Ama, bakın şu anda; Marmaris'te inşaat yasağı var, turizm sezonu başladı. Akın akın turist geliyor. Turizm sezonunun ortasında inşaat olmaz. Hiçbir turizm kentinde sezon içinde inşaat yapılmaz. Turizm sezonu başlamış. Ama bir yandan da burada inşaat devam ediyor, yasağa rağmen devam ediyor.

Belediye ekipleri her gün buraya geliyorlar, tespit yapıyorlar, tespitten sonra gerekli müeyyide uygulanıyor, 580 lira cezası var, sadece 580 TL, ceza kesiliyor. Firma diyor ki, 'Ne olacak, 580 lira cezayı veririm, inşaatıma devam ederim' diyor. Edemezsin, etmemen gerekiyor. Yanlış yapıyorlar.

Artı, dinamit patlatılıyor. Nasıl patlar bu dinamitler, nasıl olur? Sezon ortası, yerleşim alanlarına yakın… Bir bakıldı ki Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı izin vermiş. Bende belgesi var, 'günde şu kadar kilo dinamit patlatabilirsin' diyor. '112 adet dinamit patlatabilirsin, tane olarak' diyor. '112 kilogram, her bir patlatmada dinamit kullanabilirsin' diyor. Böyle bir şey kabul edilemez. Sezon ortasında, yerleşim yerlerine yakın bir yerde dinamit patlatılması, tehlikelidir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı izin verdi diye bu yapılamaz. Bakanlık buna nasıl izin verir? Hiç mi bir şey düşünmüyorlar? Akılları fikirleri parada, başka hiçbir şey düşünmüyorlar.

SİNPAŞ'ın arkasında kimin olduğu malum. Biliyor herkes. Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na sırtlarını dayamışlar, iş yapıyorlar.

"İZİN VERMEYİZ, VERMEYECEĞİZ DE…"

"Bir, sezon ortasında inşaat izni yok, inşaat devam ediyor. İki, dinamit patlatılmaması gerekiyor, bakanlıktan izin alarak yapıyorlar, belediyenin karşı çıkmasına rağmen. ve en önemli uyarıyı yapıyorum. Bir metrekare fazla yaparsanız, o eski ruhsatınıza, yıllar önce aldığınız ruhsata dayanarak… Yıllar önce bir ruhsat almışsınız. Onun dışına çıktığınızda, burada gerekli tepkiyle karşılaşırsınız. Kent Konseyi olsun, çevreciler olsun. Bizler, CHP, belki diğer siyasi partiler… Bu tepiyi görürsünüz, buna izin vermeyiz, vermeyeceğiz de…

Bu bir uyarıdır. Ben daha önce SİNPAŞ'taki bu otel ile ilgili birkaç çalışma yaptım. Şimdi bizzat yerine geldim. İçeri girmiyoruz. Görüntüler her yerde var zaten. Kapısının önünde açıklama yapıyoruz.

Turizm sezonunun ortasında, inşaat yasağı varken inşaat yapamazsınız. '580 lira günlük ceza öderiz yaparız.' Yok öyle yağma. Kanunu arkadan dolanıyorsunuz, parayla satın alıyorsunuz. İki, dinamit patlatma işi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu izni hangi akla dayanarak veriyor? Kınıyorum bakanı. Bakanın haberi yoksa buraya müdahale etsin. Bakan Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na sırtını dayayan bu şirketten korkmasın. Halk var, hak. Rantı bıraksınlar artık biraz halkçı olsunlar. Giderayak nerede rant varsa onun peşine düşmüşler.

"HÜKÜMETTEN GİDERKEN YANDAŞLARINA PEŞKEŞ ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Cumhurbaşkanı yeni bir kararnameyle özellikle Datça'da 17 farklı kamu arazisini satışa çıkarttı. Hazine ve Maliye Bakanlığına ait o güzelim arazileri peşkeş çekecekler. Sahilde, deniz kıyısında, denize sıfır yerler. Yazıklar olsun. Hükümetten gittiklerini görüyorlar, hükümetten giderken yandaşlarına peşkeş çekmeye çalışıyorlar. Selden kütük kaçırmaya çalışıyorlar. Talan ediyorlar. O ihaleyi alanlar bilsinler ki, iktidarımızda o ihaleler iptal edilecek."