CHP'li Sertel: "Bu iktidarın halka vereceği umut artık yoktur" - Son Dakika

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Bu iktidarın halka vereceği umut artık yoktur." dedi.

Sertel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını istediğini iddia etti. Konuyla ilgili bir yasa çalışması yapıldığını ve önümüzdeki dönemde Meclis gündemine getirilmesi hususunda hiçbir çekincenin de bulunmadığını savunan Sertel, "Özellikle milyonların kullandığı, aydın, genç, okumuş kesimin haberleşme kanalları olarak kullandığı sosyal medya iktidarın da sesidir. Sosyal medyayı susturmak bu iktidara yakışmayacaktır." diye konuştu.

Milyonlarca eğitimli gencin işsiz olduğunu, çalışanlara verilen zammın enflasyonun altında olduğunu, iktidarın hedef belirlemediğini söyleyen Sertel, "Bu iktidarın halka vereceği umut artık yoktur. Baskılarla olayı geçiştirmeye çalışıyorlar. Bunun ülkeye verdiği zarar çok büyüktür. Örnek verecek olursak Manisa'ya gelecek Volkswagen yatırımı durduruldu ve Slovenya'ya gitti. Bir milyar dolarlık yatırım göz göre göre Türkiye'nin elinden uçtu gitti." ifadelerini kullandı

Sertel, Türkiye'nin yatırımsız bir ülke konumuna geldiğini ve bunun sorumlusunun iktidar partisi olduğunu iddia etti.