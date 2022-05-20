CHP'li Tekin Türkiye'nin İcra Haritasını Çıkardı: "İstanbul Nüfusu 16 Mılyon, 8.2 Mılyon İcra Dosyası Var"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in Ulusal Yargı Ağı (UYAP) verilerine dayanarak çıkardığı Türkiye'nin icra haritasına göre, bir yılda dosya sayısı yüzde 30 oranında arttı. Tekin, "Vatandaş boğazına kadar borca batmış durumda. İcra daireleri icra dosyasıyla dolup taşıyor. 81 ilin 81'inde ağır bir tablo var. İstanbul nüfusu 16 milyon, 8,2 milyon icra dosyası var" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ve bu ekonomik krizin yarattığı toplumsal bunalımın artık sosyal krize dönmüş durumda olduğunu söyledi. Alım gücü düşen vatandaş ve ekonomik sıkıntılar yüzünden iş yapamaz hale gelen esnafın icra yüküyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Tekin, UYAP'a dayanarak da ülkenin icra haritasını da çıkardı.

Türkiye'deki icra dairelerinde devam eden dosya sayısının 23 milyon 511 bine çıktığının altını çizen Gürsel Tekin, araştırmaya dair şu değerlendirmeyi yaptı:

"NİSAN İTİBARİYLE, TAKİBE DÜŞEN KREDİLER 1 TRİLYON 62 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI: 2022 yılbaşından beri icra ve iflas dairelerine toplam 2 milyon 657 bin yeni dosya geldi. Her gün 18 bin dosya açılıyor. İcra iflas dosyalarının patlaması, muhtarlıkların tebligatlarla dolmasına neden oldu. Ekonomik anlamda sorun yaşayan halk, 'Nasıl olsa ödeyemeyeceğim' diyerek tebligatlarını almaya dahi gitmiyor. Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ve bu ekonomik krizin yarattığı toplumsal bunalım artık sosyal krize dönmüş durumda. Temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çeken vatandaş bu ihtiyaçlarını başta bankalar olmak üzere çeşitli finansal kurumlardan yüksek faizle çekilen kredi, kredi kartları ve borçlarla karşılamaya çalışıyor. Bu krediler de ödenemiyor. Nisan ayının başı itibariyle, takibe düşen kredilerle birlikte 1 trilyon 62 milyar liraya ulaştı.

NEREDEYSE ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ HERKESE 1 İCRA DOSYASI DÜŞÜYOR: İstanbul nüfusu 16 milyon, 8,2 milyon icra dosyası var. İzmir'de 4,3 milyon insan yaşıyor, 1,6 milyon icra dosyası var. Neredeyse çalışma çağındaki herkese 1 icra dosyası düşüyor. Ankara'da 2 milyon, Antalya'da 1 milyona yakın dosya var. İcra daireleri tarihin en yoğun günlerini yaşıyor. Türkiye icralık oldu. Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçları ise 28,3 milyar lira düzeyinde. Yani milletimiz eskiden borca batmış durumdaydı, şimdi borcunu da ödeyemiyor. Bu tablo yıl sonuna doğru daha da kötüleşecek.

ARTAN ENFLASYON VATANDAŞLARIN HARCAMA YAPISINI DEĞİŞTİRİYOR: Halkın bankalara 854 milyar lira bireysel kredi (konut, otomobil, ihtiyaç, 242 milyar lira da kredi kartlarından kaynaklanan borcu var. Artan enflasyon vatandaşların harcama yapısını değiştiriyor. Konut, gıda ve ulaşım giderleri çıkınca milletin borç ödemeye bile parası kalmıyor. Artan fiyatlar borç ödeme gücünü de düşürüyor. Dolayısıyla yıl sonunda çok daha fazla insan hacizle karşılaşacak, icra dosyaları da patlayacak.

AKP GELECEKTE MİLLETİ İCRA DAİRESİNE DÜŞÜREN PARTİ DİYE ANILACAK: 2002 yılında sadece 8 milyon icra dosyası vardı. 24 milyon dosya 3 kat artış demek. AKP gelecekte milleti icra dairesine düşüren parti diye anılacak. Halk nefes alamaz bir hale geldi. Şimdiden uyarıyorum yıl sonunda farklı bir tablo çıkmasın istiyorlarsa artık ucube ekonomi politikalarından vazgeçsinler, millete daha fazla bedel ödetmesinler."