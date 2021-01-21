CHP'li Ünsal, Türkiye'nin ihtiyacının 140 milyon doz aşı olduğunu söyledi - Son Dakika

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Türkiye'nin ihtiyacının 140 milyon doz koronavirüs aşısı olduğunu kaydetti.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çeşitli konularda verdikleri kanun tekliflerine ilişkin önergelerin iktidar tarafından reddedildiğini belirtti.

İnsanların çöp kutularından ekmek aradığını ifade eden Ünsal, "Cumhurbaşkanlığı adı açıklanmayan ülkelere 603 milyon dolar yardım ettiğini söylüyor. Ben iki ülkeyi söyleyeyim. Tunus'a 5 milyon dolar verdiler. Somali'nin de 3,5 milyon dolarlık IMF borcunu Türkiye Cumhuriyeti ödedi. Vatandaşları çöpten ekmek topluyor. Düşünün, bu ülkenin vatandaşları bu haldeyken Sayın Recep Tayyip Erdoğan ona buna yardım etmekle övünüyor." dedi.

Ünsal, 50 milyon denilmesine rağmen Türkiye'ye 3 milyon doz aşının geldiğini belirterek, Türkiye'nin ihtiyacının 140 milyon doz aşı olduğunu ve bunun ülke için olmazsa olmaz bir nitelik taşıdığını söyledi. Aşıların sağlık çalışanlarına uygulandığını, sağlık çalışanlarının da hastane ya da sağlık merkezinde bulunduklarından dolayı aşı yapmanın çok kolay ve çabuk olduğunu belirten Ünsal, aşılamadaki asıl hızın vatandaşlarda görüleceğini dile getirdi.

Türkiye'de 620 bin sağlıkçının atama beklediğini belirten Ünsal, bu atamaların yapılmasını istedi.