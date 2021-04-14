CHP'li Yalım, dijital takografta saat kontrolünün 1 Ocak 2024'e kadar ertelenmesini istedi - Son Dakika

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, kara yolu ile yolcu ve eşya taşımacılığı yapanlara yönelik dijital takografta saat kontrolü uygulamasının, 1 Ocak 2024'e kadar ertelenmesini istedi.

Yalım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Isparta'da 320 bin ton elmanın soğuk hava depolarında bekletildiğini, depolardaki elmanın kaç liradan alınacağının takipçisi olacaklarını belirtti.

Kara yolu ile yolcu ve eşya taşımacılığı yapan sektörün altyapısının, dijital takograf uygulamasında saat kontrolüne henüz hazır olmadığını, uygulamanın çalışanları ve sektörü zor durumda bıraktığını savunan Yalım, "Piyasanın altyapısı buna hazırlanmalı. Dijital takograf uygulamasında, veri bildirimi gibi saat kontrolünün de 1 Ocak 2024'e kadar ertelenmesini Sayın Ulaştırma Bakanı'ndan tüm nakliyeciler ve şoförler adına rica ediyoruz." diye konuştu.

Uşak'ta bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişinin, hukuk tarafından en ağır şekilde cezalandırılmasını da talep eden Yalım, " İstanbul Sözleşmesi'ni askıya almanın nelere mal olduğunu maalesef görebiliyoruz. Çocukların, ailelerin güvencesi olan bu yasanın tekrar getirilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.