CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Sanatıyla, kültürüyle, parklarıyla Mansur Yavaş yeniden Ankara'yı ayağa kaldıracak" - Son Dakika

CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Sanatıyla, kültürüyle, parklarıyla Mansur Yavaş yeniden Ankara'yı ayağa kaldıracak"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sanatıyla, kültürüyle, parklarıyla Mansur Yavaş yeniden Ankara'yı ayağa kaldıracak" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Büyükşehir Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile birlikte Bademlidere Kent Ormanı Ağaç Dikim Törenine katıldı.

Bademlidere Kent Ormanı Ağaç Dikim Töreni'nde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sanatıyla, kültürüyle, parklarıyla Mansur Yavaş yeniden Ankara'yı ayağa kaldıracak. Hepimizin buna ihtiyacı var. Sanata ve kültüre hepimizin ihtiyacı var. Ağaca yeşillikler hepimizin ihtiyacı var. Ağaç tek başına bir ağaç değildir aslında. Ağaç altında uzanıp gökyüzünün izlediğimiz bir mekandır aynı zamanda. Yakıcı bir güneş olduğu zaman sığındığımız bir limandır aynı zamanda. Ağaç aynı zamanda kafamıza bir elma düştüğü zaman Newton'un yerçekimini bulduğu ağaçdır aynı zamanda. Dolayısıyla ağaç sadece bir ağaç değildir. Bizim hayatımızın bir parçasıdır ağaç" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da ağaç dikim törenine yer aldı. Amaçlarının beton, plastik ve asfalt olmadığını belirten Yavaş, "Ülkemizin siyasi başkentini huzurunda başkenti yaparak ülkemiz için iyi bir model olmasını sağlamak ilk amacımız. Bizim amacımız beton, plastik ve asfalt değil üretim, sevgi ve mutluluk belediyeciliğidir. Halkın sağlığını ve canını önceleyen kavgayı husumeti ve kini gölgeleyen belediyecilik anlayışı içerisindeyiz. Her zaman dediğim gibi bizim için güneş, onu kapatan gökdelenden daha hayatidir. Bizim için hava haram yollarla elde edilmiş servetler üzerinden atılan havadan daha önemlidir. İşte bu yüzden gelir gelmez Ankara'yı yeşilin başkenti yapma yolunda çalışmalara başlamıştık" şeklinde konuştu.

Tören sonunda Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş orman için ilk fidanları dikip suladı.