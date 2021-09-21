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MUĞLA-CHP, MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU - Son Dakika

MUĞLA-CHP, MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

21.09.2021 02:48
MUĞLA-CHP, MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir araya gelen CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Burak Erbay ve partililer, orman yangınlarında ihmali olduklarını düşündükleri kurumlar hakkında Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir araya gelen CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Burak Erbay ve partililer, orman yangınlarında ihmali olduklarını düşündükleri kurumlar hakkında Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kuru otların tutuşması ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken 9'uncu gününde söndürüldü. Yangından 52 gün sonra CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Burak Erbay ve Marmaris ilçe teşkilatı üyeleri Marmaris Adliyesi'nde bir araya geldi. Milletvekilleri ve partililer, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Muğla ve Marmaris Orman Müdürlüğü yetkilileri hakkında çıkan yangınlarda ihmallerinin olup olmadığının araştırılması için İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından yapılan basın açıklamasına Eğitim-Sen ve DİSK bağlı Emekli-Sen Marmaris temsilcilere destek için katıldı.

"HAZIRLIKLI DEĞİLMİŞİZ"

Siyasi kimlikleri bir kenara koyarak vatandaş olarak çıkan yangınlarda ihmal olup olmadığını sorgulamanın bir görev olduğunu söyleyen CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, "Pandemi ile mücadele ederken yangın belası ile savaşmak zorunda kaldık. Canımız ve içimiz yandı. Milyonlarca ağaç ve canlılar yok oldu. Maalesef o günlerde şunu gördük. Hazırlıklı değilmişiz. Yangın öncesi alınması gereken tedbirler ve yangında alınacak tedbirlerin yürütülmesi önemli idi. Günlerce Muğla'nın ilçelerinde çıkan yangınlarda her şeyi sahada gördük. Çok güçlü olduğunu bildiğimiz orman teşkilatının olası tedbirler aldığını düşünüyorduk. Orman alanlarında koridorlar açıldı denilmiş ama bir tane koridor açılmamış, hiçbir önlem alınmamış. Yangını durdurduğu söylenen orman içindeki koridor neredeydi? Bu yangın 10 gün boyunca gezdiyse bunun sorumlusu ve ihmali var. Muğla ve ilçelerinde yangın helikopterlerin su alması için gerekli havuzlar oluşturmamış. Marmaris denize yakın olmasından dolayı şanslıydı. Yangın söndürme sırasında 12 ve 13. gün Bodrum'da gece çalışan helikopterleri gördük. Madem böyle gece çalışan helikopterler vardı neden Marmaris'te çalışmadı. TBMM'de gerekli takibini yapacağız. Yargısal boyutta tartışılmasını düşündüğümüz için savcılığına dilekçelerimizi verdik. Marmaris CHP teşkilatının başlattığı suç duyurusunun da takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI MI?"CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban ise, "29 Temmuz'da yangınlar başladı. Bu yangınlarla ilgili halkımızın ve bizlerin öğrenmek istediği çok soru işaretleri var. Yangınlar tedbirler alınabildi mi? Alınamadı mı? Bu orman yangınları süreci doğru yürütüldü mü yoksa yürütülmedi mi? Tarım ve Orman Bakanlığı ve orman müdürlükleri gerekli tedbirleri aldı mı yoksa almadı mı? Vali ve kaymakamlar tedbirleri aldı mı? Bu soruların cevabını almak için TBMM'de soru önergelerimizi verdik ve şimdi de savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Muğla'nın yüzde 68'i ormandır. Muğla ve ilçelerin yangınla mücadele ekipleri yeteri kadar var mıydı yok muydu? Yüzde 68 orman olan Muğla'da neden bu kadar çok orman yandığını merak ediyorum" dedi.

Suç duyurusu hakkında açıklama yapan CHP Marmaris İlçe Başkanı Avukat Zekican Balcı, "Marmaris'in kızılçam ağaçları ile kaplı 13,650 hektar ormanlık alanı yangınla kül oldu. Orman yangınlarının büyümesinde ihmali olan kamu görevlileri ve 3. şahıslar hakkında Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Bu konunun da sıkı takipçisi olacağız" diye konuştu.

MUĞLA-CHP, MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
MUĞLA-CHP, MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
MUĞLA-CHP, MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
MUĞLA-CHP, MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
MUĞLA-CHP, MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Cumhuriyet Halk Partisi, Orman Yangınları, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA-CHP, MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: MUĞLA-CHP, MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU - Son Dakika
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