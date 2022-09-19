Ali Mahir Başarır: "Ana Konteyner Limanı Projesi'nin Mersin'den Alınıp Adana'ya Kaydırılması Stratejik Açıdan Yanlış Bir Hamle Olacaktır" - Son Dakika
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Ali Mahir Başarır: "Ana Konteyner Limanı Projesi'nin Mersin'den Alınıp Adana'ya Kaydırılması Stratejik Açıdan Yanlış Bir Hamle Olacaktır"

19.09.2022 17:33
Ali Mahir Başarır: "Ana Konteyner Limanı Projesi'nin Mersin'den Alınıp Adana'ya Kaydırılması Stratejik Açıdan Yanlış Bir Hamle Olacaktır"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 10. Kalkınma Planı’nda Mersin’de görünen Ana Konteyner Limanı Projesi’nin Adana’nın Yumurtalık ilçesine alınmasıyla ilgili “Bu projenin Mersin’den alınıp Adana’ya kaydırılması stratejik açıdan yanlış bir hamle olacaktır” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 10. Kalkınma Planı'nda Mersin'de görünen Ana Konteyner Limanı Projesi'nin Adana'nın Yumurtalık ilçesine alınmasıyla ilgili "Bu projenin Mersin'den alınıp Adana'ya kaydırılması stratejik açıdan yanlış bir hamle olacaktır" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ana Konteyner Limanı Projesi'yle ilgili yazılı açıklama yaptı. Başarır, şunları ifade etti:

"Bu proje hem Mersin'in kalkınması hem de istihdamın sağlanması bakımından Mersin için oldukça önemlidir. Ayrıca Mersin'deki işsizlik oranının bir nebze olsun azalması için önemlidir. Bu projenin neden Mersin'e yapılmasını istemiyorlar anlamıyorum. Biz her zaman Mersin'in bir cazibe merkezi haline getirilmesini arzu ettik. Bunun için turizmin geliştirilmesi, ulaştırma sektörünün geliştirilmesi gibi birçok öneride bulunduk. Bu projenin Mersin'e kazandırılması Mersin'de kişi başına düşen milli gelirin artmasına sebep olacaktır.

"BU HAMLE STRATEJİK AÇIDAN YANLIŞ BİR HAMLE"

Mersin bilindiği gibi tüm dünyada uluslararası aktarma limanı olarak yer almaktadır. Aynı zamanda jeostratejik bakımdan da oldukça önem arz etmektedir. Bu projenin Mersin'den alınıp Adana'ya kaydırılması stratejik açıdan yanlış bir hamle olacaktır. Neden Mersin'e yatırım yapmıyorsunuz? Mersinliler ile alıp veremediğiniz nedir? Söz konusu limanın Yumurtalık'a aktarılmasının gerekçeleri nelerdir? Lütfen yetkililer çıkıp bunu açıklasınlar."

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Kaynak: ANKA

Ali Mahir Başarır, Yumurtalık, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Mahir Başarır: 'Ana Konteyner Limanı Projesi'nin Mersin'den Alınıp Adana'ya Kaydırılması Stratejik Açıdan Yanlış Bir Hamle Olacaktır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Mahir Başarır: "Ana Konteyner Limanı Projesi'nin Mersin'den Alınıp Adana'ya Kaydırılması Stratejik Açıdan Yanlış Bir Hamle Olacaktır" - Son Dakika
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