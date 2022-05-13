CHP MYK İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI toplantıdan görüntüler - Son Dakika
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CHP MYK İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI toplantıdan görüntüler

13.05.2022 13:28

CHP MYK İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI (2) toplantıdan görüntülerRojda ALTINTAŞ - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından olağanüstü MYK toplantısı kararı aldı.

CHP MYK İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI (2) toplantıdan görüntüler

Rojda ALTINTAŞ - Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından olağanüstü MYK toplantısı kararı aldı. Toplantı İstanbul'da başladı. Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından CHP MYK'yı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP MYK toplantısı, Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle saat 08.45'te başladı.

CHP MYK İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI toplantıdan görüntüler
CHP MYK İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI toplantıdan görüntüler
CHP MYK İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI toplantıdan görüntüler
CHP MYK İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI toplantıdan görüntüler

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Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP MYK İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI toplantıdan görüntüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP MYK İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI toplantıdan görüntüler - Son Dakika
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