CHP'nin Çocuk Yoksulluğunun Araştırılması İçin Verdiği Önerge Reddedildi: "Bir Nesil Kayboluyor" - Son Dakika

CHP'nin çocuk yoksulluğunun sebeplerinin araştırılması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla verdiği önerge, TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Bir nesil kayboluyor ve maalesef telafisi de mümkün olmayacak. Pazarda aileler çürük sebze, meyve topluyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Grubu'nun, çocuk yoksulluğunun sebeplerinin araştırılması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla verdiği önergenin doğrudan gündeme alınması önerisi görüşüldü.

Grubu adına söz alan CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, çocuk yoksulluğunun yaşam boyu sağlık, eğitim ve gelişim gibi çok kalıcı etkiler bırakan bir sorun olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"ÇÖZME İRADESİ YOK: Sorunu çözmek için neden adım atılmıyor? Yasa mı eksik? Hayır. Uluslararası sözleşmeler var, Anayasa var; bakanlıkların faaliyet raporları, eylem planları var. Aslında mevzuat olarak her şey var. Peki, ne yok? Sadece çözme iradesi yok. Çünkü yoksulluğu çözmek değil, yoksulluğu önlemek değil, yöneterek iktidarda tutunmak isteyen bir irade var. Yoksulluğu önlemek için, çocuk yoksulluğunu bilmek için öncelikle milletin içine gitmek, pazar yerlerini akşamüzerleri ziyaret etmek gerekir ki oradaki vatandaşlarımızın akşama çocuklarının önüne koyacak bir yemek pişirebilmek için yaşadıkları o zorunluluğu ve atıkları toplayan aileleri görmek lazım ama maalesef bunu yapmıyorsunuz, yapmak da istemiyorsunuz.

HER SEKİZ ÇOCUKTAN BİRİ KARNI AÇ OLDUĞU HALDE YEMEK YİYEMİYOR: Yine, TÜİK'in doğru düzgün bir araştırma yapması gerekir, o da yapmıyor. Peki, ben size birkaç örnek vermek isterim: TÜİK'in yapmadığını üç hekim yapmış ve üç hekim, ilkokul, ortaokul, lisedeki 6-19 yaş arasındaki bin 49 öğrenci, çocuk hakkında bir araştırma yapmış ve görülen sonuçlarda inanın çok vahim tablolar. Her dört çocuktan biri, çok düşük kilolu ve bu çocukların her biri potansiyel kalp rahatsızlığı riskine sahip ve aynı zamanda da maalesef kansızlıkla mücadele ediyor. Her dört vatandaştan biri, son bir yılda, para ve yeterli gelire sahip olamadığı için bir daha gıdaya erişememe kaygısını yaşıyor. En vahimi; her sekiz çocuktan biri, karnı aç olduğu halde yemek yiyemiyor, aç kalıyor. Bunlar, aslında sizlerin duymak istemediği bazı gerçekler. Yine, bir pazarda bir çocuk şunu söylüyor; diyor ki 'Beslenmeyi çoğu zaman okula götüremiyorum, beslenmem olmadığında oturup ders çalışıyor numarası çekiyorum'. Yine, bir anne, 'Evde kira, taksit, borç konuşuyoruz. Çocuğum diyor ki ben çalışayım, okulu bırakayım. Çocuğumdan utanıyorum' ve sizler maalesef bunları duymuyorsunuz, duymak da istemiyorsunuz.

BİR NESİL KAYBOLUYOR: Elimde, bu okulda beslenme programınıza ilişkin sizin bir raporunuz, eylem planınız var. Onun 40'ıncı sayfası; 2019 yılında yapmışsınız ve diyorsunuz ki 'Çocukların sağlıklı beslenmesi için bir program, çocukla okulda okul yemeği programı yapacağız ve 2020'de başlayacağız' diyorsunuz ama 2022, bu programa başlamadınız. Neden başlamadınız? Bu programa başlamak için bütçe mi yoktu? Hayır, vardı. Çünkü yandaşlara aktardığınız bütçe var, affedilen vergiler var ve kıyak huzur hakları var. Demek ki bütçe var. Neden hayata geçirmediniz? Bir nesil kayboluyor. Bir nesil kayboluyor ve maalesef geri telafisi de mümkün olmayacak. Pazarda aileler çürük sebze, meyve topluyor. Karabağlar Belediye Başkanımız bir açıklama yaptı, diyor ki 'Geçen yıl 3 bin 7 ton atık topladım, bu yıl bin 918 ton'. Her ay 30 ton pazar atığı yok olmuş. Neden biliyor musunuz? İşte, aileler gidip pazar atıklarını topluyorlar. O nedenle çocuklarımızla, çocuklarla ilgili, bu beslenme ve beslenme hakkına ilişkin mutlaka yoksulluğun sebeplerini araştırmak için bu komisyonu kurmamız gerekiyor ve bütün partilerin de bu komisyon için desteklerini bekliyorum."

Öneri, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.