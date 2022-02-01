CHP'ye katılan 66 kişiye rozetleri törenle takıldı - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde kurulan Millet İttifakı, yerel seçimlerde önemli bir siyasi başarı elde etti. Bundan sonraki seçimlerde de el birliği ile hiç kimseyi dışarıda bırakmadan, bütün arkadaşlarımızla beraber bu mücadeleyi vermekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, farklı partilerden CHP'ye katılan 66 kişi için parti genel merkezinde katılım töreni düzenlendi.

Partiye yeni katılanlara rozetleri, Salıcı'nın yanı sıra Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan yardımcıları Muharrem Erkek ve Ali Öztunç tarafından takıldı.

Törende konuşan Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğine işaret ederek, partiye katılımların önemine dikkati çekti.

Partiye katılma kararı alanlara teşekkür eden Salıcı, şunları kaydetti:

"Sizleri de bu mücadelenin bir neferi, bir parçası olarak görmek bizi mutlu edecek. Burası baba ocağı. Biz CHP olarak şu anda, iktidarın yürütmüş olduğu bu yanlış siyasete karşı doğru bir politika izliyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde kurulan Millet İttifakı, yerel seçimlerde önemli bir siyasi başarı elde etti. Bundan sonraki seçimlerde de el birliği ile hiç kimseyi dışarıda bırakmadan, bütün arkadaşlarımızla beraber bu mücadeleyi vermekte kararlıyız. O yüzden sizlerin bugün burada olması, varlığı bizim için çok kıymetli. Türkiye'nin farklı farklı yerlerinden arkadaşlarımız CHP'ye katılıyor. Daha önce CHP'ye oy vermemiş insanlarımız da bize katılıyor, geçmişte CHP'de beraber olan arkadaşlarımızdan da katılan oluyor. Bu bize mutluluk veriyor. Baba ocağına, CHP'ye katılımınızdan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz."