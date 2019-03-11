Son Dakika Haberleri: Çiftçi, "Yapacaklarımız Beyanname İle Sınırlı Değil"

Çiftçi, "Yapacaklarımız Beyanname İle Sınırlı Değil"

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin programı kapsamında seçim çalışmalarına yoğun bir tempoda devam ediyor.

Çiftçi,

Milletvekili Sami Çakır, İlçe Başkanı Ekrem Karahan, Kadın Kolları Başkanı Seyhan Dünmez, SKM Başkanı Ermiş Göksu ve meclis üyesi adayları ile birlikte Yeni Mahalle Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını yapan Bünyamin Çiftci, konfeti ve meşalelerle karşılandı.

YAKIŞAN HİZMETLER YAPACAĞIZ

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan, Yenimahalle'nin her zamanki gibi üzerine düşen görevi yerine getireceğini belirtti. Çayırovalı bir müzisyenin kendisi adına yaptığı besteyi dinledikten sonra alkışlarla kürsüye gelen Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Çayırova'ya 5 yıl boyunca güzel hizmetler yapacağını söyledi.

BEYANNAMEYLE SINIRLI KALMAYACAĞIZ

Yapacakları projelerin bir kısmına beyannameye koyduklarını, beş yıl boyunca yapacakları hizmetlerin beyanname ile sınırlı olmayacağını ve daha fazla hizmet yapacaklarını söyleyen Çiftçi, "Sizlerle belirli bir zaman aralığında bir araya gelerek hizmetleri değerlendireceğiz. Çayırovamızın her noktasını geleceğe hazırlayacağız. Sizlere söz veriyorum. Başınızı öne eğecek hiçbir yanlışın içinde olmayacağım. Sizleri mahcup etmeyeceğim" dedi.

ÇAYIROVA GÖREVİNİ YAPACAK

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ise, Yeni Mahallesi'nin heyecanından büyük mutluluk duyduğunu, kendisinin de bir Çayırovalı olarak görülmesi istediğini, daha önce dayısının burada oturduğunu belirtti.Seçim çalışmalarında Çayırova'da güzel anılarının olduğunu belirten Çakır, Çayırova'nın her zamanki gibi üzerine düşeni yapacağını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:39 Kaynak: Bültenler

AK Parti, Çayırova, Güncel
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