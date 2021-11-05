Çiftlik Bank soruşturmasında Fatih Aydın adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Çiftlik Bank soruşturmasında Fatih Aydın adliyeye sevk edildi

Çiftlik Bank davasının 2 numaralı sanığı Fatih Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Çiftlik Bank davasının 2 numaralı sanığı Fatih Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 2 Kasım'da Uruguay'dan getirilen Fatih Aydın, havalimanında gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesine getirilmişti. Poliste susma hakkını kullanan ve ifade vermeyen Aydın'ın, emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Aydın, daha sonra İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Cezaevinde tutuklu bulunan kardeşi Mehmet Aydın ile kurdukları 'Çiftlik Bank' sistemi üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yürütülen davanın iki numaralı sanığı Fatih Aydın, 3 aydır gözaltında tutulduğu Uruguay'dan Salı günü Interpol polisi tarafından Brezilya üzerinden Türkiye'ye getirilmişti. Salı gününden beri İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde gözaltında tutulan Aydın'ın, emniyette polise ifade vermediği ve susma hakkını kullandığı belirtilmişti. - İSTANBUL

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