Çiğdem Filmi 7 Mart'ta Vizyon'da

Cannes Film Festivali Ödüllü Yönetmen Serge Avedikian'ın "Umudumuzu kaybetmememiz gerektiğini gösteren bir eser" sözleriyle değerlendirdiği Çiğdem filmi, çocukların sesini, düşlerini ve başarılarını yine onların çaresizliğine şahit olan dağlara yazdıran çocukların filmi olarak öne çıkıyor. Çekimleri, Kars'ta terk edilmiş bir köyde yapılan filmin konusu ise taşradaki eğitim sorunu. Baraj gerekçesi ile boşaltılmış bir köy ve o köyde, boş bir okul etrafında mücadele eden öğrenciler. Amaçları, eğitim almak ve okula gidebilmek. Dilekçeler yazarak muhtara veren öğrenciler, seslerinin Ankara'dan duyulmasını ve öğretmen atamasını beklerler. Ancak bir gün, bu boş köye yolunu kaybeden bir belgesel yapımcısı gelir ve herkes onu atanmış öğretmen zanneder. Olaylar işte tam burada başlıyor.