Çiğdem Filmi 7 Mart'ta Vizyon'da - Son Dakika
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Çiğdem Filmi 7 Mart'ta Vizyon'da

Kurtuluş Baştimar'ın yönettiği 'Çiğdem' filmi, 7 Mart'ta Türkiye'de seyirciyle buluşuyor.

03.03.2025 12:10
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(İSTANBUL) - Kurtuluş Baştimar'ın senaryosunu yazıp yönettiği, çekimleri Kars'ta tamamlanan "Çiğdem" filmi, 7 Mart'ta Türkiye'de vizyona girerek seyircilerle buluşacak.

İsviçre Alpenglow Film Festivali, ABD Uluslararası Bağımsız Film Festivali, Hindistan Bağımsız Film Festivali, Five Continents Uluslararası Film Festivali ve Slovakya Avrupa Film Festivali'nden ödüllerle dönen ve dünya prömiyerini İskoçya'nın Glasgow kentinde yoğun bir katılımla gerçekleştiren Kurtuluş Baştimar imzalı "Çiğdem" filmi 7 Mart'ta Türkiye'de vizyona girerek seyircilerle buluşacak.

Filmin konusu

Cannes Film Festivali Ödüllü Yönetmen Serge Avedikian'ın "Umudumuzu kaybetmememiz gerektiğini gösteren bir eser" sözleriyle değerlendirdiği Çiğdem filmi, çocukların sesini, düşlerini ve başarılarını yine onların çaresizliğine şahit olan dağlara yazdıran çocukların filmi olarak öne çıkıyor. Çekimleri, Kars'ta terk edilmiş bir köyde yapılan filmin konusu ise taşradaki eğitim sorunu. Baraj gerekçesi ile boşaltılmış bir köy ve o köyde, boş bir okul etrafında mücadele eden öğrenciler. Amaçları, eğitim almak ve okula gidebilmek. Dilekçeler yazarak muhtara veren öğrenciler, seslerinin Ankara'dan duyulmasını ve öğretmen atamasını beklerler. Ancak bir gün, bu boş köye yolunu kaybeden bir belgesel yapımcısı gelir ve herkes onu atanmış öğretmen zanneder. Olaylar işte tam burada başlıyor.

Oyuncular bu köyden

Çiğdem filminde köyde öğretmenlik yapan Yusuf Akar (Taner Öğretmen) ve Çiğdem (Hilal Baştimar) ile filmin kadrosu Karaurgan Köyü'nden. Kaydı olmayan, terk edilmiş bir köy ve o köye yolunu kaybederek gelen bir belgesel yapımcısı, Çiğdem'in taşradan Türkiye Satranç Şampiyonası'na uzanan zorlu ve başarılarla dolu hikayesi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğdem Filmi 7 Mart'ta Vizyon'da - Son Dakika

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