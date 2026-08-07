Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler - Son Dakika
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Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

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Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde kaydedilen görüntülerde, iki erkek ve bir kadının yerleşim yerlerinin yakınındaki çimlik alanda uygunsuz şekilde yakınlaştığı görüldü. Çevredeki binalara ve kendilerini görebilecek kişilere aldırış etmeden hareket eden üçlünün o anları, bölgede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde kaydedildiği belirtilen görüntülerde, üç kişinin açık alandaki uygunsuz davranışları dikkat çekti. Çevredeki binalara aldırış etmeden çimlerin üzerinde yakınlaşan üçlü, o sırada bölgede bulunan bir kişi tarafından görüntülendi.

ÇİMLERİN ÜZERİNDE YAKINLAŞTILAR

Görüntülerde iki erkek ve bir kadının, yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgedeki çimlik alanda birlikte olduğu görülüyor. Üçlü, çevreden rahatlıkla görülebilecek bir noktada uzun süre yakınlaşmayı sürdürüyor.

O anlara tanık olan bir kişi ise yaşananları bulunduğu noktadan cep telefonu kamerasıyla kaydediyor. Görüntülerde üç kişinin çevredeki binalara ve kendilerini görebilecek kişilere aldırış etmeden davranışlarını sürdürdüğü görülüyor.

OLAY NİJNİY NOVGOROD'DA YAŞANDI

Olayın Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde yaşandığı belirtilirken, görüntülerdeki kişilerin kimliklerine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Üç kişi hakkında olayın ardından herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı da bilinmiyor.

Nijniy Novgorod, Nijniy Novgorod, Cep Telefonu, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Rusya Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Umut Senturk Umut Senturk:
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SON DAKİKA: Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler - Son Dakika
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