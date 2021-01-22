Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti vermişti! Çin aşıları pazar sabahı Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci parti Sinovac aşısının bu hafta sonu Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı. NTV'nin edindiği bilgiye göre aşıların pazar sabahı Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

Çin'den yarın yola çıkacak aşıları taşıyan kargo uçağı pazar sabahı Türkiye'ye ulaşacak.

İKİNCİ PARTİ 10 MİLYON DOZ

İlk partide Çin'den 3 milyon doz gelmişti. Yeni partide ise 10 milyon doz aşı daha gelecek. Böylece Türkiye toplamda 13 milyon doza ulaşmış olacak.

ERDOĞAN İŞARETİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Çengelköy'de kıldığı cuma namazının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aşılama programına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, "İkinci parti aşımız, nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz bir 10 milyon gelecek" dedi.