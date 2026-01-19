HOHHOT, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir fabrikada meydana gelen patlamada pazartesi günü itibarıyla 2 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı, 8 kişiden ise haber alınamıyor.
Patlama, pazar günü saat 15.03'te bölgenin Baotou kentinin batısındaki Baogang Birleşik Çelik şirketinin levha fabrikasında meydana geldi.
Baotou Belediye Başkan Yardımcısı Lin Li, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında olayın, yüksek basınç altında buhara dönüşme eşiğindeki su ve buharı depolayan, 650 metreküplük küresel bir tankın patlamasından kaynaklandığını söyledi.
Patlama, çevredeki bölgelerde hissedilir sarsıntılara yol açarken, kurtarma çalışmaları halen sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Çin'de Fabrika Patlaması: 2 Ölü, 84 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?