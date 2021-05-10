Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak - Son Dakika

Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak

10.05.2021 09:13

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın elde ettiği belgeler, Çin'le ilgili öne sürülen iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Olası bir 3. Dünya Savaşı durumunda, Çinli bilim adamlarının biyolojik ve genetik silahlar üzerine araştırmalar yürüttüğünü belirten belgelerle birlikte, koronavirüs salgınının laboratuvar yapımı olduğu iddiası da yeniden tartışmaya açıldı.

İlk olarak 2019'un son günlerde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Salgının başladığı günden beri yaklaşık 3.3 milyon kişinin hayatına mal olan virüs dünya genelinde 160 milyona yakın kişiye bulaştı.

Çin'in korona belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı kimyasal ve nükleer silahlarla değil, biyolojik silahlarla yapılacak

ÇİNLİ BİLİM İNSANLARI SON 6 YILDIR BİYOLOJİK SİLAHLAR ÜZERİNE ARAŞTIRMA YAPIYOR

Bugün dış basında yer alan ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından elde edilen belgelere dayandırılan haberler virüs ve Çin ilişkisini bir kez daha gündeme getirdi. İngiliz Daily Mail Gazetesi'nde yer alan habere göre, Çinli bilim adamları son altı yıldır koronavirüs dahil biyolojik ve genetik silahlar üzerinde araştırmalar yürütüyor.

Çin'in korona belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı kimyasal ve nükleer silahlarla değil, biyolojik silahlarla yapılacak

SAVAŞ DURUMUNDA "ZAFERİN TEMEL SİLAHI" OLARAK ADLANDIRILIYOR

Aynı habere göre, 2015'ten beri SARS koronavirüslerinin askeri potansiyelini değerlendiren Pekin yönetimi bu projeyi olası bir '3. Dünya Savaşı' senaryosu için hazır tutuyor. Söz konusu belgelerde bu proje bir savaş durumunda 'zaferin temel silahı' olarak adlandırılıyor ve detaylı incelemeler sunuyor. Belgelerde 3. Dünya Savaşı'nın beklenenin aksine kimyasal ve nükleer silahlar ile değil, biyolojik silahlar ile yapılacağı tezi yer alıyor. ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan iki atom bombasına atıfta bulunan belgelerde biyolojik silahların yeni bir dünya savaşında 'zafer için temel silah' olacağının altı çiziliyor.

The Australian gazetesinin haberinde ise Halk Kurtuluş Ordusu'nda görev alan bilim adamlarının hazırladığı dosya, hastalıkların 'daha önce hiç görülmemiş bir şekilde' silah yapmak için manipüle edilmesini incelediği iddiası yer alıyor. Belgelerde biyolojik silahların maksimum etkiyi göstermesi için gereken koşullar da özetleniyor. Belgelerde 'biyolojik saldırı gece veya şafak vakti sabit rüzgar yönü olduğu zamanda yapılmalı' ifadesi yer aşıyor.

Çin'in korona belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı kimyasal ve nükleer silahlarla değil, biyolojik silahlarla yapılacak

ABD'DEN TEPKİ: BU KANITLAR ENDİŞE VERİCİ

Konuyla ilgili ABD'den ilk tepki Dışişleri Komitesi'nde görev alan Tom Tugendhat'tan geldi. Tugendhat kanıtların oldukça endişe verici olduğunu belirtti. Tugendhat sözlerine şöyle devam etti; "Bu belge, üst düzey parti liderliğine tavsiyelerde bulunanların hırsları hakkında büyük endişeler uyandırıyor. En sıkı kontroller altında bile bu silahlar son derece tehlikelidir." Pekin'in 2015 gibi erken bir tarihte SARS virüsünün askeri potansiyeli olduğunu düşündüğüne dair bu son kanıt, 'Koronavirüs laboratuvar yapımı mı?' sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Çin'in korona belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı kimyasal ve nükleer silahlarla değil, biyolojik silahlarla yapılacak

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: SIZINTI İHTİMALİ SON DERECE DÜŞÜK

Pandeminin başladığı günden beri defalarca ortaya atılan bu iddia ile ilgili geçtiğimiz aylarda Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) önemli bir açıklama gelmişti. DSÖ tarafından yayınlanan raporda koronavirüsün yarasalar dahil başka bir hayvan yoluyla insanlara bulaşabileceği riskinden söz edilirken, komplo teorilerinin yaygın olduğu laboratuvar sızıntısının ise son derece düşük olduğu kaydedilmişti.

Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Genetik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (2)

Son Dakika

Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı Yarışmada gelen 'Evlilik' teklifi romantik anlara sahne oldu! Yarışmada gelen 'Evlilik' teklifi romantik anlara sahne oldu! Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı Doktor eşine ve onun çocuğuna işkence etti! Kadın öldü, çocuk beyin kanaması geçirdi Doktor eşine ve onun çocuğuna işkence etti! Kadın öldü, çocuk beyin kanaması geçirdi Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Videoları izlemeye dayanamıyorum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Videoları izlemeye dayanamıyorum Pınar Altuğ, yeni imajıyla ilgili gelen 'estetik' yorumlarına samimi itirafta bulundu Pınar Altuğ, yeni imajıyla ilgili gelen 'estetik' yorumlarına samimi itirafta bulundu Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski vekil İşbaşaran'dan yanıt geldi: Seni fazla öttürmezler Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski vekil İşbaşaran'dan yanıt geldi: Seni fazla öttürmezler

Son Dakika Haberleri
10:04 Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere, İsrail polisi plastik mermilerle saldırdı
09:59 Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün hesaplara yattı
09:57 Yarışmada gelen 'Evlilik' teklifi romantik anlara sahne oldu!
09:56 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, NATO tatbikatına katılmak için Romanya'ya hareket etti
09:52 Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor
09:52 Şampiyonluk kutlamaları kan döküldü! Maganda kurşunu bir kadını bacağından etti
09:35 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı
09:16 Asya, Derin'in oyununu ortaya çıkarıyor! Sadakatsiz'in, yeni bölüm fragmanı yayınlandı
09:13 Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak
09:08 Genç kadın, korku dolu günler geçiriyor! Sosyal medya hesaplarından tehdit edip, ölü bebek fotoğrafları gönderiyor
Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere, İsrail polisi plastik mermilerle saldırdı Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere, İsrail polisi plastik mermilerle saldırdı         
10:05
Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün hesaplara yattı Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün hesaplara yattı         
09:59
Konya Büyükşehir Belediyesi'ne siber saldırı şoku: 1 milyon kişiye ait bilgiler çalındı Konya Büyükşehir Belediyesi'ne siber saldırı şoku: 1 milyon kişiye ait bilgiler çalındı         
09:55
Şampiyonluk kutlamaları kan döküldü! Maganda kurşunu bir kadını bacağından etti Şampiyonluk kutlamaları kan döküldü! Maganda kurşunu bir kadını bacağından etti         
09:52
Tam kapanma sonrası nasıl normalleşeceğiz? Her il ayrı değerlendirilecek, öncelik insan hareketliliğinin az olduğu sektörlere verilecek Tam kapanma sonrası nasıl normalleşeceğiz? Her il ayrı değerlendirilecek, öncelik insan hareketliliğinin az olduğu sektörlere verilecek         
07:39
Tuzlaspor-Giresunspor maçında forma skandalı! 13 dakika boyunca yanlış formayla oynadı Tuzlaspor-Giresunspor maçında forma skandalı! 13 dakika boyunca yanlış formayla oynadı         
01:01
Fenomen Duygu Özaslan, paylaştığı bikinili poza eleştiri yağınca mesajları ifşa etti Fenomen Duygu Özaslan, paylaştığı bikinili poza eleştiri yağınca mesajları ifşa etti         
22:05
İşte Sedat Peker'i çılgına çeviren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki o sahne İşte Sedat Peker'i çılgına çeviren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki o sahne         
21:14
Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi         
17:17
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki         
17:15
Gözü dönen komşu, kızlarına mesaj attığı için mahkemelik olduğu çifti öldürdü Gözü dönen komşu, kızlarına mesaj attığı için mahkemelik olduğu çifti öldürdü         
16:15
Bu görüntü Anneler Günü'nde çekildi! Talihsiz kadın eşi ve oğlundan dayak yedi, Bu görüntü Anneler Günü'nde çekildi! Talihsiz kadın eşi ve oğlundan dayak yedi, "imdat" çığlıkları mahalleyi inletti         
14:13
Cami duvarına el çizip Cami duvarına el çizip "selamünaleyküm" yazan genç: Güzel olmamış mı, burada kimse birbirine selam vermiyordu         
13:03
Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor? Gerçekler ortaya çıktı Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor? Gerçekler ortaya çıktı         
12:44
İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz         
12:21
Sedat Peker 3. videoyu yayınladı! Bu kez hedefinde Serhat Albayrak var: Senin için vekilin kemiklerini kırdırttım Sedat Peker 3. videoyu yayınladı! Bu kez hedefinde Serhat Albayrak var: Senin için vekilin kemiklerini kırdırttım         
11:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 10:08:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement