Çin ve İngiltere İşbirliği Vurgusu

Çin ve İngiltere İşbirliği Vurgusu
30.01.2026 13:55
Li Qiang, Çin ve İngiltere'nin işbirliğini artırarak küresel sorunlara ortak çözüm bulması gerektiğini belirtti.

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ve İngiltere'nin, "buzları kıran ruhu" ileri taşıması ve işbirliği bağlarını sıkılaştırması gerektiğini söyledi.

Li perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2026 İngiltere-Çin İş Konseyi toplantısının kapanış töreninde yaptığı konuşmada, bunun sadece iki ülkenin de risklerle başa çıkma ve birlikte kalkınmayı teşvik etmede tercih etmesi gereken rasyonel bir seçim olmakla kalmayıp, aynı zamanda sorumlu büyük ülkeler olarak küresel sorunların çözümünde birlikte çalışmak üzere üstlenmeleri gereken bir sorumluluk olduğunu belirtti.

İki ülkenin işletmelerinin büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Li, bu işletmelerin dört alana odaklanabileceklerini ifade etti.

Li, iki ülke işletmelerinin odaklanabileceği birinci alanın, ikili ticarette "yeni artışın" genişletilmesi ve özellikle hizmet ticaretinin, işbirliğinde yeni büyüme noktalarından biri haline getirilmesi olduğunu söyledi.

İkinci olarak ise Li, iki tarafın, yenilikçi kalkınmaya yönelik "yeni bir motor" yaratarak, yapay zeka, temiz enerji, biyotıp ve yüksek kaliteli imalat gibi alanlarda öncü konuma yükselip birbirlerini güçlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Üçüncü önerisi kapsamında Li, üç taraflı işbirlikleriyle "yeni çekişmesiz pazarların" keşfedilebileceğini, Güney ülkeleri başta olmak üzere küresel pazarda daha fazla işbirliği yürütülebileceğini ve kazan-kazan ve çoklu-kazan sonuçları elde edilebileceğini vurguladı.

Son olarak ise halklar arası etkileşimde "yeni bir canlılık" yaratılmasının önemine dikkat çeken Li, her iki ülkedeki halklar arasında popüler olan daha fazla marka projenin geliştirilmesi, halklar arası etkileşimin artırılması ve böylelikle hem ekonomik değer hem de halklar arası bağlantı imkanları açısından olumlu sonuçlar elde edilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

