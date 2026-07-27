Çin'de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı - Son Dakika
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Çin'de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı

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Çin'in Qingdao kentinde gece yüzme yasağını ihlal ederek denize giren bir vatandaş, güvenlik güçlerinin kontrolündeki hoparlörlü bir dron tarafından havadan yakın markaja alınarak sudan çıkarıldı. Karanlıkta yüzen kişiye doğrudan yaklaşan ve üzerindeki ses sistemiyle uyarı anonsları yapan insansız hava aracı, bölgede olası boğulma vakalarını önlemek amacıyla uygulanan tavizsiz teknolojik güvenlik devriyelerinin çarpıcı bir örneğini ortaya koyuyor.

Çin'in sahil kenti Qingdao'da gece saatlerinde denize giren bir vatandaş, güvenlik güçlerinin teknolojik devriyesine takıldı. Havanın kararmasıyla birlikte başlayan yüzme yasağını ihlal eden kişi, sudan çıkması için bir insansız hava aracı tarafından uyarıldı.

DRON YAKIN TAKİBE ALDI

Bölgedeki yasakları denetlemekle görevli olan dron, karanlık sulara giren yüzücüyü tespit eder etmez hızla harekete geçti. Suyun içindeki adamın hemen üzerine kadar alçalan cihaz, hedefindeki kişiyi havadan yakın markaja alarak denizin içinde ilerlemesini zorlaştırdı.

HOPARLÖRDEN GELEN KESİN UYARI

Cihaz sadece havadan takip etmekle kalmadı, üzerindeki ses sistemini de aktif hale getirdi. Drona entegre edilmiş olan hoparlörden yükselen anonsla birlikte, vatandaşa gece yüzme yasağını ihlal ettiği hatırlatıldı ve derhal denizden çıkması istendi. Olayı kaydeden görüntüler, güvenlik güçlerinin uzaktan kontrol ettiği bu cihazların sadece gözetim yapmadığını, aynı zamanda sahada aktif bir müdahale aracı olarak kullanıldığını ortaya koydu.

TEKNOLOJİK GÜVENLİK PROTOKOLÜ

Çin plajlarında giderek daha sık karşılaşılan bu sistem, insan hayatını riske atan gece yüzmelerinin ve olası boğulma vakalarının önüne geçmeyi hedefliyor. İnsan gücünü teknolojiyle destekleyen bu devriye uygulamaları, kuralların gece saatlerinde de tavizsiz bir şekilde hayata geçirilmesini sağlıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, İnsansız Hava Aracı, Sudan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Çin Çin'de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Apple User Apple User:
    bu da birşeymi İstanbul plajlarında cankurtaranlar dron ile boğulma tehlikesi geçirenlere can simidi atıyorlar dermişim ama nerede? sadece benim önerim, Eyüpsultandan selamlar. 0 1 Yanıtla
  • özkan çetin özkan çetin:
    inanamıyorum size , bunun neresi haber ?? habercilik te bitmiş... 0 0 Yanıtla
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