Son Dakika Haberleri: Çinli Şarkıcı Türkiye'yle İlgili İkinci Parçasını Çıkarmaya Hazırlanıyor

Çinli Şarkıcı Türkiye'yle İlgili İkinci Parçasını Çıkarmaya Hazırlanıyor

26 dakika önce

Çin'de "Seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum" parçasıyla tanınan şarkıcı Xiao Zhang, Türkiye ile ilgili ikinci parçasını gelecek ay çıkarmaya hazırlanıyor.

Çinli Şarkıcı Türkiye'yle İlgili İkinci Parçasını Çıkarmaya Hazırlanıyor, System.String[]
RAUF MALTAŞ - Çin'de "Seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum" parçasıyla tanınan şarkıcı Xiao Zhang, Türkiye ile ilgili ikinci parçasını gelecek ay çıkarmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen'in teşvikiyle Türkiye'ye gelen şarkıcı Xiao ve beraberindekiler, Şanlıurfa'da UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ile şehrin diğer tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Çiğ köfte yoğurup arkadaşlarına ikram eden Xiao, Türk mutfağının yemeklerinin de tadına baktı.

Xiao, ziyaretinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez geldiği Türkiye'ye hayran kaldığını söyledi.

Çinlilerin Türkiye'ye ilgisinin farkında olduğunu belirten Xiao, ülkesinde "Türkiye sevdalısı" olarak tanındığını dile getirdi.

Xiao, Türkiye ile ilgili şarkısında hemşehrilerinin en çok ilgi duyduğu Kapadokya'dan görüntülere yer verdiğini hatırlattı.

"Bir nevi Türkiye'nin tanıtımını içerecek"

Türkiye hayranlığını ikinci parçasıyla taçlandırmayı planladığını vurgulayan Xiao, "Şu an yeni bir video klibim çekiliyor. İçerisinde Kapadokya, Fethiye ve İstanbul'dan görüntüler var, Şanlıurfa yoktu. İlk kez geldiğim bu şehri de çok beğendim ve klibimde bu kente de yer vereceğim. Bu klip diğeri gibi aynı zamanda bir nevi Türkiye'nin tanıtımını içerecek." diye konuştu.

Xiao, yeni parçasını mart ayında piyasaya çıkartmayı planladığını bildirdi.

Yeni parçasına ilişkin beklentilerine de değinen Xiao, " 'Seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum' adlı parçamı geçen sene çekmiştim. Yeni yapmış olduğum parçadaki kalitenin bir önceki şarkıya göre çok daha iyi olacağına inanıyorum çünkü daha önce Türkiye'ye gelmeden o parçayı yazmıştım şimdi Türkiye'yi dolaştıktan sonra parçamı piyasaya sunacağım." şeklinde konuştu.

"Çiğ köfte yoğurmak yakışmış"

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen de resmi twitter hesabından, Xiao Zhang'ın Şanlıurfa temaslarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sanatçı Xiao'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Önen, "Romantik Türkiye adlı şarkısıyla kendisini 'fahri turizm elçisi' ilan ettiğimiz Çin'in meşhur sanatçısı Xiao Zhang, Şanlıurfa'da, Göbeklitepe yılı vesilesiyle tanıtımımıza ciddi katkı sağlayacaktır. Çiğ köfte yoğurmak da yakışmış gerçekten." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:00 Kaynak: AA

Pekin, Şanlıurfa, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel
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