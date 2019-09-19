Kozmetik, güzellik ve sağlık ürünlerinin aynı platformda buluştuğu CNR Beauty&Wellness Show başladı.

CNR'dan yapılan açıklamaya göre, gençlik formüllerinin görücüye çıktığı fuar 400'ün üzerinde markanın gençleştiren ve güzelleştiren ürünleriyle dikkati çekiyor.

Geçen yıl ilki gerçekleştirilen, katılımcı ve ziyaretçilerin de yoğun ilgisiyle karşılaşan CNR Beauty&Wellness Show İstanbul, bu yıl da hareketliliğini koruyor. 400'ün üzerinde kozmetik, güzellik ve sağlık markasının binlerce ürününün sergilendiği fuar, yoğun katılıma sahip oldu.

22 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan CNR Beauty&Wellness Show İstanbul, gündelik makyajdan profesyonel makyaja, ciltte yaşlanma yönetiminden estetiğe kadar güzelliğe dair tüm teknolojileri bu fuarda buluşturuyor.

10 yaş birden gençleştirme iddiasında bulunan makineler, estetik cerrahı Op. Dr. Tamer Şakrak ve ünlü dermatoloji uzmanı Uzm. Dr. Hande Ulusal'dan güzellik sırları, makyaj artisti Ahu Aydemir ve Pınar Aktaş'ın kameralar önündeki şovları ile gündelik ve profesyonel makyaja dair tüyoları

ve pek çok gençleştirici, güzellik ürünü bugünden pazara değin CNR Beauty&Wellness Show'da yer alacak.

Yerli firmaların yanı sıra aralarında Almanya, Brezilya, Bulgaristan, Fransa, Hindistan, İsrail, İspanya, İtalya, Pakistan, Polonya, Tayland, Tayvan ve ABD'nin de bulunduğu ülkelerden 400'ün üzerinde ünlü markanın katıldığı fuarı binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.