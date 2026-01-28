Çocuk Suçluluğu Artıyor: Uygun Rol Modeller Gerekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Çocuk Suçluluğu Artıyor: Uygun Rol Modeller Gerekiyor

Çocuk Suçluluğu Artıyor: Uygun Rol Modeller Gerekiyor
28.01.2026 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Gönültaş, çocuk suçluluğunu önlemek için sosyal medya fenomenleri yerine milli rol modellerin sunulması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Miraç Burak Gönültaş, kötü arkadaş ve yanlış rol modellerin çocuk suçluluğunu arttırdığını belirerek, çocuklara rol model olarak sosyal medya fenomenleri yerine Selçuk Bayraktar gibi milli ve başarılı uygun rol modeller sunulması gerektiğini söyledi.

Çocuk suçluluğu, çocuk istismarı, kriminoloji ve adli sosyal hizmet alanında önemli çalışmalara imza atan Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Miraç Burak Gönültaş, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı özel açıklamada çocuk suçluluğu, sebepleri ve önlenmesine yönelik bilgiler verdi. Konuyla ilgili görüşlerini geçtiğimiz günlerde TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu üyeleriyle de paylaşan Gönültaş, sebeplerin 7 yaşına kadar indiğini belirterek, "Çocuk suçluluğu son dönemlerde oldukça dikkat çeken bir konu haline geldi. Sadece bizim için değil, küresel olarak da diğer toplumlarda, diğer devletlerde de önemli konular içerisinde. Tabii çocukların suça karışması, suçla karşı karşıya kalması hem bir başkasını mağdur etmeleri açısından problemli bir durum hem de bu çocukların mağdur olma ihtimallerini de artırabiliyor. Çünkü diğer suçlularla karşılaşma ihtimalleri artıyor. Bu etkileşim onların maalesef başka suçluların mağduru olma ihtimallerini artırıyor. Yani hem suçluluk anlamında hem mağdur olma anlamında çocuklar için ciddi bir problem" dedi.

Kaynağı sosyalizasyon problemleri

Gönültaş, çocuk suçluluğunun başlıca nedeninin çocuktaki sosyalizasyon problemleri olduğunu ifade ederek, "Çocuk suçluluğu nedir? Çocuk suçluluğu bir çocuktaki sosyalizasyon problemleri sonucu birtakım anti sosyal eğilimler ortaya çıkıyor. İşte bu sosyal eğilimler daha da ciddileşerek yıkıcı, bozucu davranışlar haline gelmeye başlıyor ve o anda artık buna bir polisiye müdahale gerekli oluyor. Yani ceza adalet sisteminin müdahalesi gerekli oluyor. Biz genel olarak böyle baktığımızda hem biyolojik, hem psikolojik, hem sosyal hem de hukuki boyutunu içine alacak şekilde tanımlamamızı yapıyoruz. Çocuk suçluluğu dediğim gibi sosyalizasyon problemleriyle iç içe olan bir konu, küçük yaşlara kadar gidiyor. Belki de 7 yaşına kadar gidiyor. 7-12 yaş arası bu anlamda çok önemli bizim için. Özellikle anti sosyal davranışları daha ciddi noktalara dönmeden fark edilip müdahale edilebilirse çocuk suçluluğunda tesirli önleme belki olabilir. Tabii anti sosyal davranışlardan kastımız, her insan bir şekilde anti sosyal davranışlarda bulunabilir ama bazı çocuklar maalesef gerekli önleyici müdahaleler olmadığında ya da özellikle sosyalizasyonda aile, okul, arkadaş grupları, toplum, akrabalar, medya -bunlar çok önemli unsurlar- yetersiz kaldığında ya da ters etki ettiğinde çok daha ciddi anti sosyal davranışlar işleyebiliyorlar. Bu anti sosyal davranışlara 'yıkıcı bozucu davranışlar' diyoruz. Bunların özelliği de Türk Ceza Kanunu'nda bir suç olarak değerlendirilmiyorlar. Suç değiller ancak çocukların suç işlemesini kolaylaştıran, suça staj yapmak gibi, hazırlanmak gibi davranışlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Müdahale edilmediğinde artık birine zarar verecek, Türk Ceza Kanunu'na göre suç oluşturacak bir noktaya gelebiliyorlar. Bundan sonra da çocuk için adalet sistemi süreci başlıyor" dedi.

"Uluslararası standartların üzerindeyiz"

Gönültaş, Türkiye'nin çocuk suçlulara müdahalede uluslararası standartların üzerinde şartlarda olmasına rağmen bunun yeterli olmadığının altını çizerek, "Ülke olarak biz çocuk suçlarına müdahale konusunda uluslararası standartların üstünde şartlarda müdahaleler, yaklaşımlar yapıyoruz. Ama problem nerede? Tabii ki problem önleme noktasında. Tabii ki daha etkili çalışmalar yapmak gerekiyor. 2010 yılında Adana'da 'Yaşam Koçlarıyla Umut Yıldızı Projesi' adını verdiğimiz projeyi çalıştık. Bu projede özellikle bir ya da iki defa suça karışmış çocuklarımızı gönüllü olmak şartıyla aileleriyle görüşerek, sosyal inceleme raporları hazırlayarak, gönüllü olanları projeye dahil ettik. Sivil toplum örgütlerimizden destek aldık. Çocuklarımıza mobilyacılık, demir kaynakçılığı gibi meslekler öğrettiler. Diğer yandan da çocukların kalan boş vakitlerinde kültürel faaliyetler, tarihi, milli değerlerin öğrenilmesiyle ilgili çalışmalar yaptık. O zaman Çocuk Şubesi'nde ve Toplum Destekli Polis Şubesi'nde çalışan gönüllü arkadaşlarımızı her bir çocuğa yaşam koçu olarak eşleştirdik. Proje iki noktada katkı sağladı. Bir yandan çocuklarımız faydalı bir uğraşı ve meslek öğrenirken, yaşam koçlarımız da çocukların sosyalleşmesine katkı sağladı. Şu anki en çok üzüldüğümüz nokta şu ki; çocuklar maalesef çok ağır şiddet olaylarına karışabiliyorlar. Bunlarda fail oluyorlar. Neticesinde birini öldürmekle, birini katletmekle sonuçlanabiliyor. Maalesef en kötü olanı ise aileler suç işleyen çocuklarını kahramanlaştıran 'Benim oğlumdur, benim çocuğumdur, yapar eder. Benim çocuğum yanlış yapmamıştır, yaptığı her türlü yanlışta arkasında dururum' tarzdaki yaklaşımları. Bu, çocukların daha ciddi suçlara karışmasını kolaylaştırıyor" diye konuştu.

"Kötü arkadaş suçun öğrenilmesini kolaylaştırıyor"

Kötü arkadaşın suçun öğrenilmesini kolaylaştırdığına dikkat çeken Gönültaş, "Akran zorbalıklarıyla birlikte başlayan olumsuz akran ilişkileri ve kötü arkadaşlıklar da çocukların suçu öğrenmesini kolaylaştırıyor. Bazen öyle oluyor ki arkadaş grupları suçluluğun öğrenildiği, sonra suç işleme metotlarının geliştirildiği ortamlar haline gelebiliyor. Özellikle bizim hem akademik olarak hem de daha öncesinde bu alanda çalışmış bir soruşturmacı olarak her zaman tavsiye ettiğimiz şey şudur; 'iyi arkadaş, iyi arkadaş, iyi arkadaş.' Bizim hocalarımız derslerde şunu söylerlerdi; 'Bir cüzzamlıyla aynı ortamda olsanız, aynı kaptan yeseniz içseniz yine bulaşmama ihtimali var. Bu tıbbi olarak da ispatlanmış ama kötü biriyle, olumsuz biriyle bırakın aynı odada olmayı, yan odada olsa bile onun olumsuzluğunun, kötülüğünün size bulaşmama ihtimali yok.' Onun için çok dikkat etmek gerekiyor" dedi.

"Sosyal medya kötü örnek oluyor"

Gönültaş, sosyal medya fenomenlerinin çocuklara kötü örnek olduğunu ve suça teşvik ettiğini savunarak, "Günümüzde artık gençlerin arkadaşlık ortamları sosyal medyaya doğru kaymaya başladı. Sosyal medyada takip ettikleri kişiler var. Fenomen adı altındaki bu kişilerin çok fazla takipçisi olması bir başarı unsuru gibi görülüyor. Bu mecrada mafyatik tipler lüks yaşamlarını gösteriyorlar. Lüks arabalara bindiklerini, iyi giyindiklerini, iyi yaşadıklarını gösteriyorlar. Bunları gören çocuklar bu yaşantılara özeniyorlar. Suç örgütlerinin en çok ihtiyaç duyduğu şey kullanabilecekleri elemanlardır. Eylemlerini yaptırabilecekleri, suçları üstlerine yıkabilecekleri gençleri bulmaktır. Bu örgütler ve kişiler sosyal medya paylaşımları ile lüks yaşantıya özenti duyan gençlere bu hayatları yaşayabilecekleri mesajını verip, onları tuzaklarına çekmek istiyorlar" şeklinde konuştu.

"Çeteler suç işlemeyi ve vicdani rahatsızlığı yenmeyi öğretiyor"

Gönültaş, çeteler tarafından suç işlemeyi ve vicdanı rahatsızlığı yenmesini öğrenen çocukların ilerleyen yaşlarda çok daha büyük ve tehlikeli suçlar işleyebileceklerinin altını çizerek, "Çeteler çocuklara suç işlettiklerinde onlara suçu öğrettikleri gibi, suçu işlediklerinde meydana gelen vicdani rahatsızlığın üstesinden gelmeyi de öğretiyorlar. Çocuklar vicdani bir rahatsızlık duymadıklarında çok daha tehlikeli olabiliyorlar. Bu, ileriki yaşlarda işlenebilecek çok ciddi suçlar için de bir zemin sağlamış oluyor. Küçük yaşlarda suç işlemeye başlamış, vicdanı rahatsızlığın üstesinden gelmeyi öğrenmiş, ileriki yaşlarında daha ciddi suçları işlediğinde 'Ben haklıydım işte. Karşı taraf haksızdı. Ben aslında ona zarar vermedim. Ben ne yaptıysam daha iyi şeyler için yaptım' gibi birtakım çarpıtmalar geliştiriyorlar ve suç işlemeleri kolaylaşıyor" ifadelerine yer verdi.

"Umut Yıldızı Projesi ile yüzde 85'lik başarı sağlandı"

Prof. Dr. Miraç Burak Gönültaş, 2010 yılında Adana'da suça karışan çocuklar üzerinde uyguladıkları 'Yaşam Koçlarıyla Umut Yıldızı Projesi' ile yüzde 85 oranında başarı sağladıklarını belirterek, "İşte biz bu 'Umut yıldızı Projesi' ile çocukların boş zamanlarını değerlendiremediklerini fark ettik. Özellikle suç işleyen çocuklardaki en büyük problem şu; boş vakitleri nasıl değerlendireceklerini bilemiyorlar. İkinci olarak uygun kişileri kendilerine rol model olarak almıyorlar. Biz projemizle yaşam koçlarını kendilerine rol model almalarını istedik. Meslekler öğreterek, faydalı uğraşı edinmelerini istedik. Proje bittikten sonraki 6 aylık dönemde baktığımızda çocukların yaklaşık yüzde 85'inin herhangi bir suça karışmadığını gördük. Tabii bu bizi çok sevindirdi. Çocuklarımızın yüzde 60'ı ise bir işte çalışmaya devam etti. Kendi işini kuran, kendi işini yapanlar oldu. Büyüyüp yetişkin hale gelmelerine rağmen eğitim aldıkları kurumlarla bağını kopartmayanlar oldu" şeklinde konuştu.

Selçuk Bayraktar'ı örnek rol model olarak gösterdi

Gönültaş, çocuk suçluluğun önlenmesi için çocukların önüne uygun rol modeller konulması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Eğer biz çocuk suçluluğunu önlemek istiyorsak çocuklarımıza uygun rol modeller bulmamız lazım. Sosyal medyadaki bu tarz tipleri mi, yoksa bizim tarihimizdeki milli modelleri mi? Bu anlamda ben şu anda çok önemli bir değerimiz olan Selçuk Bayraktar olduğunu görüyorum. Hem milli bir yönü var hem de çağın teknolojik gereksinimleri noktasında kendini yetiştirmiş, ülkesine katkı sağlayan bir mühendislik yönü var. Özellikle erkek çocukları için önemli bir rol model olacağına inanıyorum. İkinci olarak ise çocuklarımıza gelecekte kendilerine faydalı olacak beceriler öğretebilirsek, doğal olarak başka olumsuzlukların içerisine girme ihtimalleri de azalmış olacaktır." - SİVAS

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Medya, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocuk Suçluluğu Artıyor: Uygun Rol Modeller Gerekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’da deprem Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Herkes ekran başına Yarın akşam ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Türkiye’de de satılıyordu Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti Türkiye'de de satılıyordu! Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz’a büyük şok Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz'a büyük şok
Komşu ülkeyi tedirgin eden patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi Komşu ülkeyi tedirgin eden patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
7 çocuğunun annesini sokak ortasında katletti 7 çocuğunun annesini sokak ortasında katletti
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
İstinaf, köpekleri istismar edip öldüren doktor hakkında verilen kararı bozdu İstinaf, köpekleri istismar edip öldüren doktor hakkında verilen kararı bozdu
Emniyet ip gibi dizdi İşte çok konuşulan “Lavaşçılar“ çetesi Emniyet ip gibi dizdi! İşte çok konuşulan "Lavaşçılar" çetesi
Beşiktaşlı yıldızın babası trafik kazasında hayatını kaybetti Beşiktaşlı yıldızın babası trafik kazasında hayatını kaybetti
Denizde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin kimliği belli oldu Denizde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin kimliği belli oldu

10:28
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
09:53
Beyaz’la Joker yarışmasında kriz İşine son verildi, isyan etti
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
09:29
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
09:05
ABD’li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
09:02
Türkiye’nin dev tatil platformu satıldı İşte ödenen bedel
Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel
08:32
46 ilde dev operasyon 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
46 ilde dev operasyon! 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
08:23
Trump açık açık savaş ilan etti: Muhteşem bir donanmamız daha bölgeye ilerliyor
Trump açık açık savaş ilan etti: Muhteşem bir donanmamız daha bölgeye ilerliyor
08:11
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
07:52
Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi
Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi
07:42
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı Trump’tan tansiyonu yükseltecek tepki
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı! Trump'tan tansiyonu yükseltecek tepki
07:33
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
06:48
BAE’den ABD’yi küplere bindirecek karar: İran’a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz
BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz
01:44
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
01:20
Yıllar sonra bir ilk Trump’ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı
Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı
23:37
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı
Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 10:51:31. #7.11#
SON DAKİKA: Çocuk Suçluluğu Artıyor: Uygun Rol Modeller Gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.